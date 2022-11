Von: Björn Jahner | 21.11.22

BANGKOK: Die Thailändische Tourismusbehörde (TAT) hat das neue Urlaubserlebnis „Amazing Thailand NFTs“ ins Leben gerufen, das Touristen noch bis zum 14. Dezember 2022 über die YAKS-App an fünf Sehenswürdigkeiten digitale Kunst-NFTs mit Privilegien für Reisen und weitere Entdeckungen bietet.

Ein Non-Fungible Token (NFT) ist ein kryptografisch eindeutiges, unteilbares, unersetzbares und überprüfbares Token, das einen bestimmten Gegenstand, sei er digital oder physisch, in einer Blockchain repräsentiert

TAT-Gouverneurt Yuthasak Supasorn sagte auf der Pressekonferenz zu der neuen Kampagne: „Dieses Amazing Thailand NFTs bringt unsere NFT-Produkte - Natur zum Bewahren, Essen zum Erforschen und Thainess zum Entdecken - in konkrete Reisen und bietet neue Erfahrungen im Einklang mit der Kampagne 'Visit Thailand Year 2022-2023: Amazing New Chapters' Kampagne. Die Initiative ist auch Teil des Bestrebens, ein 'neues Tourismus-Ökosystem' für eine nachhaltigere Branche zu schaffen."

Foto: Tourism Authority of Thailand

Touristen können am Projekt Amazing Thailand NFTs teilnehmen, indem sie die für Android und iOS verfügbare YAKS-App herunterladen. Sie können den QR-Code an den Terminals scannen, die an fünf großen Touristenattraktionen – China Town, Wat Arun, Giant Swing und Siam Square in Bangkok sowie der Ancient City in Samut Prakan – aufgestellt sind, um ein zufälliges Amazing Thailand NFT Item zu erhalten.

Die Amazing Thailand NFT Items stehen unter dem Motto „Travel to Earn, Earn your Experiences“ und verbinden die reale Welt mit der Blockchain-Welt, wobei die Kunstwerke in die Touristenattraktion integriert sind. An jedem Standort stehen 3.999 Amazing Thailand NFT Items für Touristen bereit.

Die Amazing Thailand NFT Items sind auf 1 pro Person und Standort begrenzt, das jeweils mit unterschiedlichen Angeboten verbunden ist. Nach dem Sammeln von mindestens 3 Gegenständen beim Besuch von 3 Orten können die Touristen alle Privilegien für Flugpreisermäßigungen, Hotelermäßigungen, Ermäßigungen bei Speisen und Getränken und andere Reiseangebote freischalten.

Darüber hinaus können Touristen bei ihrer Ankunft am Flughafen Suvarnabhumi in Bangkok einen Amazing Thailand NFT-Willkommensartikel erhalten. Auch am TAT-Informationsschalter im zweiten Stock, Gate 3, stehen insgesamt 3.999 Amazing Thailand NFT Items bereit.





Weitere Informationen finden Sie unter: YAKS x Amazing Thailand NFTs auf Facebook und unter yaks.club, oder per Anruf beim TAT Contact Centre 1672.