BANGKOK: Das thailändische Außenministerium hat mit „Thailand NOW“ vor wenigen Tagen ein Online-Informationsportal in englischer Sprache für Thailandinteressierte und in Thailand lebende Ausländer lanciert.

„Thailand NOW“ bietet viele interessante und wissenswerte Aspekte des thailändischen Lebens, der Kultur sowie Hintergrundinformationen zu aktuellen Ereignissen und Fakten, die nach Aussage des stellvertretenden Sprechers des Außenministeriums, Natapanu Nopakun, in englischer Sprache nirgendwo sonst zu finden sind. Das neue mediale Angebot richtet sich laut Khun Natapanu vorwiegend an Expats, die die thailändische Sprache und Schrift nicht beherrschen. Mehr unter Thailand NOW.