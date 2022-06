Von: Björn Jahner | 01.06.22

In zwei kritischen Wahlstationen in Pattaya wird am 12. Juni 2022 die Bürgermeisterwahl wiederholt. Bild: PR Pattaya

PATTAYA: Die Wahlkommission hat die Neuwahl des Bürgermeisters von Pattaya in zwei problematischen Wahlstationen am 12. Juni 2022 angekündigt.

Im Hinblick auf einen Vorfall, bei dem am 22. Mai 2022 in der zweiten Wahlstation des ersten Bezirks und in der zwanzigsten Wahlstation des vierten Bezirks zwei Stimmzettel fehlten, hat die Wahlkommission am Dienstag (31. Mai 2022) beschlossen, dass in diesen beiden problematischen Wahlstationen eine Neuwahl stattfinden wird.

Wie aus dem Dokument der Wahlkommission hervorgeht, hat sie die Stimmen der zweiten Wahlstation des ersten Bezirks und der zwanzigsten Wahllstation des vierten Bezirks für ungültig erklärt. Infolgedessen wird die Kommission am Sonntag, 12. Juni 2022 in diesen beiden Wahlstationen die Bürgermeisterwahl wiederholen.

Die Wähler in diesen beiden Wahlstationen sind verpflichtet, die Wahlbehörde sieben Tage im Voraus zu benachrichtigen, wenn sie aufgrund persönlicher Gründe nicht an der Wahl teilnehmen können.

Ob an dem Wochenende der Neuwahl in Pattaya wieder ein Ausschanks- und Verkaufsverbot für alkoholische Getränke verhängt wird ist bisher noch nicht bekannt.

