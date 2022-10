Neuwahlen am 19. November

KUALA LUMPUR: Malaysia wählt im nächsten Monat ein neues Parlament. Das gab die Wahlkommission des südostasiatischen Landes am Donnerstag in der Hauptstadt Kuala Lumpur bekannt. Ministerpräsident Ismail Sabri Yaakob hatte kürzlich das Parlament aufgelöst und eine Neuwahl angekündigt. König Abdullah stimmte zu. Vorausgegangen war ein Zerwürfnis zwischen Ismails Partei UMNO und deren Verbündeten. Als Wahltermin wurde der 19. November festgesetzt.

Eigentlich hätte die nächste reguläre Abstimmung erst im Mai 2023 angestanden. Die Regierungspartei hofft auf einen hohen Wahlsieg und ein stärkeres Mandat, um die politische Landschaft nach Jahren der Wirren zu stabilisieren.

Die UMNO (United Malays National Organisation) war seit Malaysias Unabhängigkeit von Großbritannien im Jahr 1957 ständig in der Regierung. Bei der Wahl 2018 erlitt sie aber in Folge eines milliardenschweren Finanzskandals eine historische Niederlage. Der ehemalige Regierungschef Najib Razak wurde im Zuge des Skandals wegen Bestechlichkeit zu zwölf Jahren Haft verurteilt. Im August 2021 war die UMNO an die Macht zurückgekehrt, nachdem die vorige Regierung wegen Kritik am Umgang mit der Corona-Pandemie zurückgetreten war.