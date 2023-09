Von: Redaktion DER FARANG | 21.09.23

Die Vornamen der neuen Coaches von «The Voice of Germany» sind auf leuchtenden Stühlen in einem Studio zu sehen. Foto: André Kowalski/Prosieben/sat.1/dpa

BERLIN: Mark Forster, Stefanie Kloß von Silbermond und Nico Santos: Diese Größen der deutschen Popmusik haben die Musikshow «The Voice of Germany» über Jahre hinweg geprägt. In der neuen Staffel, die am Donnerstag (ProSieben) und Freitag (Sat.1) startet, ist alles anders. Denn «The Voice» geht erstmals mit komplett neuen Coaches auf Talentsuche.

Auf den berühmten roten Stühlen nimmt diesmal eine musikalisch äußerst diverse Combo Platz: Der italienische Schmusesänger Giovanni Zarrella (45, «Senza te») ist mit seiner eigenen ZDF-Show auch bei vielen älteren Musikliebhabern beliebt. Teils sehr junge Fans holt Rapperin Shirin David (28, «Lieben wir») ab. Auch die Tokio-Hotel-Z