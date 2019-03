Neuseeländischer Drogenboss stirbt in Thai-Gefängnis

BANGKOK: Wie das Leben so spielt – Einer drohenden Haftstrafe von 12,5 Jahren in seinem Heimatland konnte er entkommen, dem Tod jedoch nicht. Ein neuseeländischer Drogenboss, der im berüchtigten Bangkoker Gefängnis Bang Kwang wegen der Überziehung seiner Aufenthaltsgenehmigung einsaß, ist dort an den Folgen einer bakteriellen Infektion gestorben.

Szene feierte ihn als „Pionier der Partypillen“

Jahrelang hatten die neuseeländischen Sicherheitsbehörden vergeblich probiert, die Auslieferung von Lee Vincent aka Kemp Ashby zu erzielen, der in in seinem Heimatland wegen Drogenhandels und Geldwäsche gesucht und zu 12,5 Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Ihm und seinem Partner Chris Chase wird vorgeworfen, mit der Herstellung und dem Verkauf von Ecstasy-Tabletten über das in Neuseeland ansässige Unternehmen „London Underground“ ein 50 Millionen Neuseeland-Dollar schweres Imperium aufgebaut zu haben. Während sein Partner bereits vor sieben Jahren geschnappt wurde und seine Haftstrafe absaß, flüchtete der „Pionier der Partypillen“, so sein Ruf in der Szene, nach Thailand und führte dort ein scheinbar unbesorgtes Leben. Denn die Aufforderung der neuseeländischen Behörden, Lee Vincent auszuliefern, stieß bei ihren thailändischen Amtskollegen auf taube Ohren.

Overstay verhängnisvolle Dummheit

Vermutlich wog sich Lee Vincent deshalb zu sehr in Sicherheit. Er wurde nachlässig und überzog seine Aufenthaltsgenehmigung, ein Delikt, bei dem die thailändischen Behörden keinen Spaß verstehen. Im Zuge großangelegter Razzien gegen „Overstayer“, geriet er letztes Jahr ins Visier der Fahnder der Einwanderungsbehörde, die ihn schließlich verhafteten. Seitdem saß er seine Haft in Bangkok ab, wo er vor einigen Tagen den Folgen einer bakteriellen Infektion erlag.



Gemäß den thailändischen Ermittlern in dem Fall, könne sowohl Mord als auch Selbstmord ausgeschlossen werden. Denn um seine Gesundheit stand es bereits vor der Festnahme schlecht. So soll der für seinen ausschweifenden Lebensstil bekannte Drogenboss bereits im Juni 2018 in seinem Facebook-Profil beklagt haben, dass er unter den Folgen von Gasbrand leiden würde, eine meist durch Clostridium perfringens ausgelöste Infektionskrankheit. Auch hatte er bereits 15 Operationen hinter sich, um die Amputation von Gliedmaßen zu verhindern. Da seine körpereigene Abwehr nicht mehr fehlerfrei funktionierte, erwies sich die bakterielle Infektion als Todesurteil für den schwerkranken Gangster.