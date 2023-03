Von: Björn Jahner | 02.03.23

KOH PHANGAN: Ein neuseeländischer Tourist ist gerettet worden, nachdem er sich in einem Wald auf der Insel Phangan in Surat Thani im südlichen Golf von Thailand verirrt hatte.

Die Touristenpolizei teilte der Presse mit, dass sie am Montag (27. Februar 2023) benachrichtigt wurde, dass ein 56-jähriger neuseeländischer Tourist vermisst wird. Seine Freunde teilten der Polizei mit, dass er am Sonntag (26. Februar 2023) um 04.00 Uhr morgens aus einem Resort verschwunden war. Sie machten sich auf den Weg, um nach ihm zu suchen, konnten ihn jedoch nicht finden.

Beamte, Rettungsteams und Anwohner machten sich am Montag auf die Suche. Sie fanden ein Motorrad, das der unbekannte Tourist gemietet hatte und das in der Nähe eines Berges am Kom Beach geparkt war.

Um 21.00 Uhr wurde der Neuseeländer einen Kilometer von seinem Motorrad entfernt wohlbehalten aufgefunden. Er und seine Freunde bedankten sich bei den Beamten, Mitarbeitern und Rettungsteams.