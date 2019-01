Von: Redaktion DER FARANG | 30.01.19

SCHLADMING (dpa) - Ein Start von Felix Neureuther und Stefan Luitz im letzten Weltcup vor den Weltmeisterschaften, dem Riesenslalom von Garmisch-Partenkirchen am Sonntag, ist noch nicht ausgeschlossen. «Am Donnerstag werde ich Riesenslalom trainieren. Dann werde ich sehen, ob es Sinn macht wirklich auch den Riesenslalom zu fahren in Garmisch», sagte Neureuther nach dem achten Platz im Slalom von Schladming.

Seit seinem Comeback nach überstandenem Kreuzbandriss ist Neureuther im Weltcup nur Anfang Dezember beim Riesenslalom in Val d'Isère angetreten. Ein gebrochener Daumen und eine Gehirnerschütterung haben ihn auch in diesem Winter schon viele Trainingseinheiten gekostet.

Luitz ist nach seiner Schulterverletzung aus Adelboden daher der wahrscheinlichere Startkandidat für die WM-Generalprobe. «Es geht ihm sehr gut und wir hoffen, dass er in Garmisch fahren kann», sagte Herren-Cheftrainer Mathias Berthold. Luitz hatte sich die Schulter ausgekugelt. Kommt er schnell zu seiner Form zurück, zählt er in Schweden zum Kreis der Medaillenkandidaten im Riesenslalom.

Vor dem Riesenslalom am Sonntag steht in Garmisch-Partenkirchen am Samstag die Abfahrt auf dem Programm. Zu den voraussichtlich fünf deutschen Startern zählt auch Kitzbühel-Sieger Josef Ferstl.