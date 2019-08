Written by: Redaktion DER FARANG | 09/08/2019

BANGKOK: 27 Parteien, die Anspruch auf finanzielle Entschädigung nach dem folgenschweren Unfall mit neun Toten und vier Verletzten im Jahr 2010 haben, werden jetzt nach neunjährigem Kampf ihren Anteil an der Gesamtentschädigung von 42,5 Millionen Baht erhalten.

Der Oberste Gerichtshof hatte am 8. Mai dieses Jahres die Todesfahrerin Orachon „Praewa" Devahastin na Ayudhya, ihre Eltern und den Autobesitzer angewiesen, den Familien der Opfer 27 Millionen Baht zuzüglich 7,5 Prozent Zinsen ab dem Tag des Unfalls zu zahlen. Der Gesamtbetrag der Entschädigung ist auf 42,5 Millionen Baht angewachsen. Am 27. Dezember 2010 hatte „Praewa“ mit 16 Jahren, sie besaß noch keinen Führerschein, ihren Wagen auf einen vorausfahrenden Van gelenkt. Dieser stürzte von der Mautstraße in die Tiefe.

Die 71-jährige Thawil Chaothiang, deren Sohn unter den Toten war, hatte ihren Lebensunterhalt mit dem Verkauf von Girlanden auf einem Markt in Ratchaburi bestritten. Sie bezeichnet den gerichtlichen Kampf um Gerechtigkeit in den letzten neun Jahren als „anstrengend". Sie hat Anspruch auf eine Entschädigung von 2,5 Millionen Baht.