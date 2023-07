Neunjährige erstochen: Mann in England muss in Psychiatrie

BOSTON/LINCOLN: Weil er ein neunjähriges Mädchen beim Spielen auf der Straße tötete, ist ein Mann in England für unbegrenzte Zeit in die Psychiatrie eingewiesen worden. Wie die britische Nachrichtenagentur PA am Dienstag aus dem Gerichtssaal im ostenglischen Lincoln meldete, kam eine Jury nach nur 15-minütiger Beratung zu dem Schluss, dass er das Mädchen getötet hatte. Als schuldfähig gilt der 23-jährige Litauer wegen seines geistigen Zustands jedoch nicht. Deswegen hatte er auch an dem nur zweitägigen Gerichtsverfahren nicht teilnehmen können.

Die Tat hatte sich Ende Juli 2022 im Zentrum der Stadt Boston, etwa 50 Kilometer von Lincoln entfernt, ereignet. Der Mann tötete das Mädchen PA zufolge mit einem einzigen Stich ins Herz. Die Neunjährige hatte zu dem Zeitpunkt gerade mit einem Hula-Hoop-Reifen vor einem Geschäft gespielt, in dem ihre Mutter arbeitete. Das Küchenmesser hatte er nur zwei Tage vorher gekauft. Sollte sich der Gesundheitszustand des Mannes verbessern, könnte ein richtiges Strafverfahren noch folgen, so die PA-Meldung weiter.