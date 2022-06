Neun von zehn Thais tragen Maske weiter

BANGKOK: Eine überwältigende Mehrheit der thailändischen Bevölkerung sagt, dass sie auch nach der Abschaffung der Nasen-Mund-Schutz-Pflicht im Juli 2022 weiterhin Gesichtsmasken tragen werden.

Die Regierung hat angekündigt, dass ab dem 1. Juli 2022 die Maskenpflicht in der Öffentlichkeit abgeschafft wird. Laut einer kürzlich durchgeführten Umfrage des Gesundheitsministeriums gaben jedoch 93,3 Prozent der Thais an, dass sie in der Öffentlichkeit weiterhin Masken zur Covid-19-Prävention tragen werden. Nur 6,7 Prozent der Befragten gaben an, dass sie keine Maske mehr tragen würden.

Premierminister Prayut Chan-o-cha dankte den Bürgern dafür, dass sie sich in der Pandemie verantwortungsbewusst verhalten und sich an die Nasen-Mund-Schutz-Pflicht gehalten haben, was er laut dem Sprecher des Center for Covid-19 Situation Administration (CCSA) Dr. Taweesin Visanuyothin maßgeblich für die Senkung der Covid-19-Infektionsrate und die Zahl anderer Lungenkrankheiten beigetragen hat.

Der Premierminister schlug vor, dass das Tragen von Masken freiwillig sein sollte, und fügte hinzu, dass viele Menschen sie weiterhin tragen sollten, damit das Risiko einer Infektion weiter verringert werden kann, so Khun Taweesin. Prayut verwies speziell auf ältere Menschen und Menschen mit chronischen Krankheiten, die nicht geimpft sind, sowie auf Covid-19-Patienten und andere Risikogruppen.

Der CCSA-Sprecher sagte, dass Masken im Freien und in nicht überfüllten Räumen abgenommen werden können. In geschlossenen Räumen wird das Tragen von Masken bei Personen, die nicht aus demselben Haushalt stammen, weiterhin empfohlen.

Gesundheitsminister Anutin Charnvirakul betonte unterdessen, dass die Abschaffung der Maskenpflicht nicht von seinem Ministerium ausgegangen sei.

Dr. Suwannachai Wattanayingcharoenchai, Generaldirektor der Gesundheitsabteilung des Ministeriums, sagte jedoch, dass die Lockerung der Covid-19-Beschränkungen im ganzen Land bedeute, dass die Menschen ihre Gesichtsmasken abnehmen könnten, wenn sie sich im Freien und in sicherer Entfernung von anderen aufhalten.

Älteren Menschen, Menschen mit chronischen Krankheiten und solchen, die mit Covid-19 infiziert sind, wird weiterhin empfohlen, in der Öffentlichkeit Masken zu tragen, fügte er hinzu.