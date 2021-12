Von: Björn Jahner | 15.12.21

PATTAYA: Unter dem Motto „Open Borders“ wird in Ben’s Theater in Jomtien am Sonntag, 16. Januar um 20.00 Uhr das traditionelle Neujahrskonzert veranstaltet.

The Heavenly Voices von Nancy’s Voice Studio Bangkok – Pichamon Mookmaneekun (Sopran), Lim Sin Mai (Sopran), Chanakan Amarangkun (Mezzosopran), Jatupol Phintip (Tenor), Aditep Khanyoo (Tenor) und Siri Sranoi (Piano) – werden Werke von Bizet, Di Capua, Gastaldon, Lehár, Leoncavallo, Mendelssohn, Mozart, Offenbach, Puccini, Purcell, Rossini, Strauss, Tosti und Verdi aufführen.



Im Eintrittspreis von 1.000 Baht sind Getränke nach Wahl inklusive. Konzertkarten sind ausschließlich im Vorverkauf per E-Mail erhältlich – keine Abendkasse! Mehr erfahren Sie bei Ben's Theater Jomtien.