Written by: Björn Jahner | 28/12/2020

PATTAYA: Unter dem Motto „Winterserenaden“ findet am Sonntag, 10. Januar um 20.00 Uhr in Ben’s Theater in Jomtien ein Neujahrskonzert statt.

Hiroshi Matsushima (Flöte), Omiros Yavroumis (Violine) und Aibek Ashirmatov (Viola) werden die Zuhörer mit anspruchsvollen klassischen Stücken von Beethoven und Reger musikalisch unterhalten.

Tickets kosten 900 Baht und sind ausschließlich im Vorverkauf bei einer Reservierung per E-Mail erhältlich. Im Ticketpreis sind Getränke nach Wahl inklusive. Das Konzert erfolgt im Einklang mit den Corona-Auflagen und mit limitierter Besucherzahl. Weitere Informationen hier.