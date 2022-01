Von: Redaktion DER FARANG | 01.01.22

Die Redaktion erreichte ein Neujahrsgruß aus dem Isaan:

Liebes FARANG-Team, das Jahr 2021 ist Vergangenheit und es gab eigentlich nur ein Thema: Corona. Dank der ausführlichen Informationen im DER FARANG, waren alle Leser ständig auf dem Laufenden. Nicht nur, was das elende Corona-Virus anbelangte, nein, auch was übrige Themen aus Thailand und der Welt betrafen. So möchte ich mich auch herzlich bedanken für die Tatsache, dass Ihr mir monatlich den FARANG zukommen lasst sowie den täglichen Nachrichten-Newsletter. Ich Probiere mich mit gelegentlichen Leserbriefen und täglichen Kommentaren im Newsportal dafür zu bedanken. Meine Frau Jen und ich wünschen euch und eurem Team weiterhin denselben großen Erfolg, den ihr in der Vergangenheit hattet. Dazu viel Gesundheit und Glück im neuen Jahr 2022!

Herzliche Grüße zum Jahresende,

Jen & Ingo, Korat

