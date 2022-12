Von: Björn Jahner | 08.12.22

Foto: The Nation

BANGKOK: Alle Jahre wieder stehen die Neujahrsgeschenkkörbe, die allerorts in Supermärkten zum Jahreswechsel angeboten werden, im Visier staatlichen Kontrolleure. Am Mittwoch (7. Dezember 2022) führte der stellvertretende Generaldirektor der Abteilung für Binnenhandel Chakra Yodmani ein Team von Kontrolleuren an, das die Warenqualität der Neujahrsgeschenkkörbe untersuchte.

Nach Aussage von Khun Chakra überprüfen die Beamten, dass die Geschenkkörbe die vorgeschriebene Liste mit Inhalt, Größe, Gewicht, Menge und Preis aufweisen. Die Liste muss außerdem in einer Schriftgröße größer als 16 erscheinen.

Die Beamten verlangen auch die Angabe des Verfallsdatums auf den Körben, die mindestens sechs Monate haltbar sein müssen, damit den Verbrauchern Sicherheit und Qualität gewährleistet wird.

Khun Chakra forderte die Käufer auf, Geschäfte, die gegen die Regeln verstoßen, über die Hotline 1569 oder die Handelsbüros der Provinzen zu melden.

Er sprach auch mit Betreibern von Einkaufszentren, die ihm mitteilten, dass die Ausgaben für Konsumgüter gestiegen sind, seit die Covid-19-Beschränkungen aufgehoben wurden und die nach Thailand Touristen zurückkehrten, während sich die Hersteller auf die steigende Nachfrage eingestellt haben.