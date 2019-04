Von: Björn Jahner | 07.04.19

Das Songkran-Festival in Chiang Mai zieht mit seinen traditionellen Umzügen im Lanna-Stil Besucher aus aller Welt an. Foto: epa/Pongmanat Tasiri

CHIANG MAI: Das thailändische Neujahrsfest – „Songkran“ – in Chiang Mai zählt zu den schönsten und beliebtesten im ganzen Land. Es ist bekannt für seine prachtvollen Paraden, auf denen Buddhastatuen mit liebevoll geschmückten Festwagen gemächlich durch die Stadt gefahren werden, begleitet von Musikern und vielen Menschen.

Wie in vielen anderen Landesteilen auch wird Songkran in Chiang Mai vom 13. bis 15. April gefeiert. Das dreitägige Festival entspricht einer typisch thailändischen Mischung aus traditionellen Ritualen und ausgelassener Volksfeststimmung. Einzigartig hingegen gestalten die Feierlichkeiten in der Nordmetropole die vielen unverwechselbaren Einflüsse der Lanna-Kultur. Die Hauptfeierlichkeiten finden jedes Jahr in der Altstadt am Thapae Gate statt, wo mit viel Musik und Aufführungen für ausgelassene Festivalatmosphäre gesorgt wird. Traditioneller und besinnlicher wird das neue Jahr im Wat Phra Singh begrüßt, wo die Menschen nach alter Tradition kleine Pagoden aus Sand formen. Hier wird auch die Buddhastatue Phra Sihing aufgestellt, damit die Menschen sie während des Festes baden können.

Wasserschlachten dürfen auch in Chiang Mai nicht fehlen. Foto: Kevin / Fotolia.com

Die Stadtverwaltung hat vor wenigen Tagen das Programm für die diesjährigen Feierlichkeiten zum thailändischen Neujahrsfest bekanntgegeben, das mit vielen traditionellen Kulturvorführungen im sympathischen Lanna-Stil Besucher aus aller Welt unterhalten wird.

Traditionelle Rituale und Volksfest

1. bis 3. April: Rituelles Baden der Setangkhamanee-Buddhafigur, volkstümliche Aufführungen (09.00 bis 23.00 Uhr / Chiang-Man-Tempel).

4. bis 6. April: Poy-Sang-Long-Zeremonie, rituelles Baden der Buddhafiguren, Errichten von Sandpagoden (09.00 bis 22.00 Uhr / Pa-Bao-Tempel).

7. bis 9. April: Rituelles Baden der Phra-Sapphanyu-Chao-Detmuang-Buddhafigur (09.00 bis 22.00 Uhr / Chiang-Yuen-Tempel).

7. bis 16. April: Traditionelle Pi-Mai-Muang-Feierlichkeiten, rituelles Baden der Buddhafiguren, Bau von Lanna-Flaggen (06.00 bis 20.00 Uhr / Lok-Mo-Lee-Tempel).

10. bis 15. April: Errichten von Sandpagoden, rituelles Baden der Buddhafiguren, Neujahrssegnungen, volkstümliche Aufführungen (08.00 bis 21.00 Uhr / Jed-Lin-Tempel).

11. bis 15. April: Feierliche Zeremonie zu Ehren der Phra-Singha-Buddhafigur, Kad-Mua-Markt, Volkslieder-Contest, lokale Künste und kulturelle Darbietungen (08.00 bis 24.00 Uhr / Phra-Singh-Tempel).

11. und 12. April: Verehrungszeremonie am Three Kings Monument / Phraya Meng Rai (ganztägig / Three Kings Monument).

11. bis 16. April: Rituelles Baden der Buddhafiguren / Jom Sri Puri Nam Nang Rua, Begrüßung und Verehrung der San-Swae-Buddhafigur (9.00 bis 22 Uhr / Yang-Kuang-Tempel).

12. April: Almosenzeremonie zum 723. Stadtjubiläum von Chiang Mai (06.00 bis 08.00 Uhr / Three Kings Monument).

12. April: Zeremonielle Begrüßung und Verehrung der Songkran-Gottheit (10.09 bis 11.39 Uhr / Chiang Mai Municipality ).

12. bis 15. April: Rituelles Baden der Buddharelikien, (09.00 bis 22.00 Uhr / Pan-On-Tempel).

13. April: Neujahrs-Almosengang „Pee Mai Muang“ (06.00 bis bis 08.00 Uhr / Thapae Gate).

13. April: Offizielle Eröffnung des Songkran-Festivals (08.09 bis bis 08.39 Uhr / Thapae Gate).

13. April: Großer Songkran-Umzug mit Buddhafiguren aus den Tempeln durch die Stadt (13.30 bis 18.00 Uhr / San-Pa-Koi-Abzweigung zum Phra-Singh-Tempel).

13. und 14. April: Schönheitswettbewerb „Miss & Mister Songkran 2019“ (19.00 bis 24.00 Uhr / Thapae Gate).

14. und 15. April: Großes Lanna-Kultur-Festival mit Tempelfesten, Märkten, Kunst, Theater, vielen kulturellen Darbietungen am Three Kings Monument sowie einer Klang- und Lichtshow und Ausstellung zur Geschichte des Songkran-Festivals im Lanna Folklife Museum (17.00 bis 22.00 Uhr / Three Kings Monument / Lanna Folklife Museum).

15. April: Songkran-Wettbewerb für Kinder (19.00 bis 23.00 Uhr / Thapae Gate).

13. bis 15. April: Aktivitäten für den Verzicht auf Alkohol der Thai Health Promotion Foundation (09.00 bis 18.00 Uhr / Innenstadt).

13. bis 16. April: Lanna-Songkran-Festival „Pee Mai Muang“ mit vielen kulturellen Aufführungen aus vier Nordprovinzen / Buddhasatharn (13.00 bis 18.00 Uhr / Chiang Mai Provincial Cultural Office).

14. April: Umzug mit Sand und symbolischen „Stöckern der Unterstützung“ für die Bodhi-Bäume in den Tempeln (13.30 bis 17.00 Uhr / Iron Bridge (Loi Khro Road) zu den Tempeln).

15. April: Ehrung des Gouverneurs von Chiang Mai an seinem Wohnsitz (13.30 bis 18.00 Uhr / Klangwiang-Abzweigung, Chiang Mai Province Governors Residence).