Neujahrs-Almosengang der Mönche

Von: Björn Jahner | 28.12.20

PATTAYA: Die Stadt Pattaya lädt die Bevölkerung am Freitag, 1. Januar von 07.00 bis 08.00 Uhr zu einer Tambun-Zeremonie ein.

Getreu dem Prinzip – „Bewirke Gutes und Dir wird Gutes widerfahren“ – füllen die Menschen die Almosenschalen der Mönche und Novizen mit trockenen Speisen und erhalten dafür Segen. Für Buddhisten der beste Start ins neue Jahr. Die Neujahrs-Almosengänge werden in den frühen Morgenstunden an zwei Standorten im gesamten Stadtgebiet durchgeführt – im Lan-Pho-Park in Naklua und auf der Jomtien Beach Road (Höhe Soi 5).

„Tambun“ heißt wörtlich einfach nur „etwas Gutes tun“. Tatsächlich gemeint ist jedoch, an einen Tempel oder für die Mönche zu spenden. Buddhisten empfinden Tambun jedoch keineswegs nicht als einen lästigen moralischen Zwang, sondern als eine freiwillige, vom ganzen Herzen her spontan erquickende Handlung, mit der sie darüber hinaus Punkte für ihr Karma-Konto sammeln.