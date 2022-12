Von: Björn Jahner | 17.12.22

BANGKOK: Sechs weitere Züge werden auf den Nord- und Nordostbahn für die Einwohner Bangkoks eingesetzt, die während der Neujahrsfeiertage ihre Heimatprovinzen besuchen oder von dort zurückkehren, kündigte die State Railway of Thailand (SRT) am Freitag an.

Die SRT wird auch andere Züge mit zusätzlichen Wagen ausstatten, damit sie mehr Fahrgäste befördern kann, informierte Ekarat Sriarayanphong, SRT-Direktor für Öffentlichkeitsarbeit.

Mit zusätzlichen Wagen und Zügen wird die Kapazität der SRT während der Feiertage auf 100.000 Fahrgäste pro Tag erhöht, so Khun Ekarat.

Die SRT wird darüber hinaus zwei Züge, die normalerweise für Tagesausflüge genutzt werden, während der Feiertage auf der Nord- und Nordostbahn einsetzen.

Die sechs zusätzlichen Züge sind:

Hinfahrten am 29. Dezember 2022

1. Zug Nr. 955 startet in Bangkok um 22.30 Uhr und erreicht Uttaradit um 07.30 Uhr des Folgetags.

um und erreicht um des Folgetags. 2. Zug Nr. 967 startet in Bangkok um 21.15 Uhr und erreicht Udon Thani um 08.10 Uhr des Folgetags.

um und erreicht um des Folgetags. 3. Zug Nr. 977 startet in Bangkok um 21.45 Uhr und erreicht Ubon Ratchathani um 09.00 Uhr des Folgetags.

Rückfahrten am 2. Januar 2023