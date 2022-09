Von: Redaktion DER FARANG | 17.09.22

KATHU: Ein totes neugeborenes Mädchen wurde in einer schwarzen Plastiktüte in einem Tempel in Kathu auf Phuket zurückgelassen. Die Tüte mit den Überresten des Babys wurde gestern in der Mehrzweckhalle im Wat Anuphat Kritsadaram in Thung Thong in Kathu gefunden.

Der Abt des Tempels meldete der Polizei den grausigen Fund. Die Polizei rückte mit Gerichtsmedizinern und Ärzten des Vachira Phuket Hospitals an, umd die Überreste des Babys zu untersuchen.

Die Ärzte kamen zu dem Schluss, dass das Alter des Babys bei den ersten Untersuchungen nicht bestimmt werden konnte und weitere Tests erforderlich waren, um das Alter des Neugeborenen zu bestimmen. Die sterblichen Überreste wurden zur weiteren Untersuchung durch Mediziner in ein Krankenhaus gebracht.

In der Zwischenzeit hat die Polizei eine umfassende Untersuchung eingeleitet, um herauszufinden, wie lange die Tasche unter dem Bodhi-Baum lag, wann sie dort abgelegt wurde und wer die Überreste des Babys im Tempel zurückgelassen hat. Möglicherweise können die Ermittler die Person anhand von Überwachungsvideos aus den Tempeln und der Umgebung identifizieren. Sie hoffen, Aufnahmen des Täters zu finden, ihn zu identifizieren und dann seinen Aufenthaltsort ausfindig zu machen.

Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach der Person, die das tote Baby zurückgelassen hat, Telefon 076-323.300 oder 095-4174.455.