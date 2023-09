Von: Björn Jahner | 20.09.23

Demokratiedenkmal in Bangkok. Foto: epa/Diego Azubel

BANGKOK: Die Regierung hat geschworen, dass die Neufassung der Verfassung innerhalb ihrer vierjährigen Amtszeit abgeschlossen sein wird, und erklärte, dass die Arbeit zur Bildung eines Gremiums, das ein Referendum über die Änderung der Verfassung untersuchen soll, bereits begonnen hat.

Der stellvertretende Premierminister Phumtham Wechayachai äußerte sich am Dienstag (10. September 2023) als Reaktion auf Beschwerden der Move Forward Party, dass die neue Regierung in dieser Frage zu zögerlich sei. Phumtham ist für die Ernennung des Gremiums zuständig. Seine Ernennung wurde am vergangenen Mittwoch (13. September 2023) vom Kabinett gebilligt.

Die Neufassung der Verfassung ist eine der Prioritäten der von der Pheu Thai geführten Regierung.

„Ich wende mich an Personen aus verschiedenen Bereichen, einschließlich Rechtsexperten“, sagte Phutham. „Die Regierung möchte, dass sich mehr Menschen [Anm. d. Red.: an der Neufassung der Charta] beteiligen und dass das Referendum so schnell wie möglich abgehalten wird.“

„Die Regierung wird sich für eine Neufassung der Verfassung einsetzen und Wege finden, um sicherzustellen, dass sie für alle Seiten akzeptabel ist. Wir werden auch an dem Grundsatz festhalten, dass die Abschnitte eins und zwei der Verfassung unangetastet bleiben werden.“

Abschnitt 1 enthält Paragrafen, die Thailand als ein einziges, unteilbares Königreich mit einem demokratischen System und dem König als Staatsoberhaupt definieren. Abschnitt 2 enthält Paragrafen, die sich auf die königlichen Vorrechte beziehen.

„Wir werden Gespräche mit Abgeordneten und Senatoren sowie mit Bürgerorganisationen führen“, kündigte Phumtham an. „Die Neufassung der Verfassung muss jedoch innerhalb von vier Jahren abgeschlossen sein. Es handelt sich um eine dringende Angelegenheit, und die Regierung möchte, dass sie schnell zustande kommt.“

Parit Wacharasindhu, ein Abgeordneter der Liste „Move Forward“, kritisierte zuvor, dass der Schritt der Regierung, ein Studiengremium für das Referendum einzurichten, nur ein Versuch sei, Zeit zu gewinnen.

Er verwies auf das Versprechen der Pheu Thai Partei vom 2. August 2023, ein Referendum über die Änderung der Verfassung abzuhalten, und fügte hinzu, dass die Öffentlichkeit bei der Einsetzung der Versammlung zur Neuformulierung der Verfassung beteiligt werden solle.

Die Regierung scheint jedoch von ihrem Versprechen, die Verfassung umzuschreiben, abzurücken, vermutet Parit. Der Abgeordnete erklärte, dass das Studiengremium durch eine Anordnung des Premierministers gebildet werde und nicht durch einen Kabinettsbeschluss, der eine stärkere Einhaltung der Gesetze fordert.

Der stellvertretende Sprecher des Repräsentantenhauses, Pichet Chuamuangphan, sagte am Dienstag (19. September 2023), dass der Prozess der Neufassung der Verfassung nicht überstürzt werden dürfe. Er betonte, dass eine Versammlung zur Ausarbeitung des Entwurfs eingerichtet werden würde, wenn die Bevölkerung die Änderung der Verfassung unterstützt.