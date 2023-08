Neues Vereinsleben und Sonderreise nach Thailand

Von: Björn Jahner | 06.08.23

PATTAYA/WIEN: Das Medienhaus DER FARANG in Pattaya erhielt kürzlich besonderen Besuch von Gerhard Dobernig, dem Generalsekretär der Österreichisch-Thailändischen Gesellschaft (ÖTG). In einem Treffen mit Redaktionsleiter Björn Jahner wurden die neuesten Entwicklungen im Vereinsleben der ÖTG besprochen, die sich nach den Herausforderungen der Pandemie nun komplett neu aufgestellt hat.

Unter den diesjährigen Höhepunkten der ÖTG sind ein Thai-Kochkurs sowie das Loy-Krathong-Fest in Wien zu nennen. Auch eine Sonderreise nach Thailand steht auf dem Programm. Seit dem letzten Interview mit Dobernig im Januar dieses Jahres (FA02/2023) hat sich viel getan, berichtet er erfreut. Besonders hervorzuheben ist die stetig wachsende Mitgliederzahl der Gesellschaft sowie die Aufnahme von AMIGO aus Süd-Pattaya (siehe Anzeige auf Seite 5) als das 362. Firmenmitglied der ÖTG.

Königliches Konzerterlebnis

Nach einer dreijährigen Phase der Corona-bedingten Stagnation ist das Vereinsleben nun wieder in vollem Schwung. Ein besonderes Ereignis der österreichisch-thailändischen Freundschaft war das Konzert des Royal Bangkok Symphony Orchestra (RBSO) in Wien am 18. Mai 2023 unter der Schirmherrschaft von IKH Prinzessin Sirivannavari Nariratana. Dabei gewährte die ÖTG ihren Mitgliedern einen Rabatt von 50 Prozent auf den Eintrittspreis.

Lichterfest zum 40. Jubiläum

Zu Ehren des thailändischen Muttertages am 12. August 2023 lädt die ÖTG ihre Mitglieder am 11. August 2023 zu einem thailändischen Kochkurs in Wien ein. Die ÖTG-Generalversammlung findet am 5. September 2023 statt. Ein weiterer Höhepunkt wird das stimmungsvolle Loy-Krathong-Fest sein, das die ÖTG anlässlich des thailändischen Lichterfestes und des 40-jährigen ÖTG-Jubiläums am 28. September 2023 im Vienna City Beach Club am Kaisermühlendamm in Wien ausrichten wird.

Rundreise durch das Königreich

Absoluter Höhepunkt der diesjährigen Aktivitäten ist die erste ÖTG-Sonderreise nach Thailand, die vom 22. Oktober bis zum 3. November 2023 stattfinden wird. Diese Rundreise, die sich sowohl für Thailand-Erstbesucher als auch für erfahrene Thailand-Reisende eignet, umfasst Highlights in und um Bangkok, Ayutthaya sowie im Isaan, der Nordosten Thailands genannt wird, und beinhaltet auch einen Badeaufenthalt auf Koh Chang.

Die Kosten für die Reise, einschließlich Flug (ab Wien-Schwechat), Unterbringung in guten Mittelklassehotels, Besichtigungen, Eintrittsgelder, deutschsprachiger Reiseführung und teilweise Verpflegung, betragen für ÖTG-Mitglieder 2.199 Euro im Doppelzimmer. Nicht-Mitglieder können die Reise zum Normalpreis von 2.499 Euro buchen (mit einem Aufschlag von 500 Euro für Einzelzimmer). Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, Buchungen werden noch bis zum 31. August 2023 per E-Mail an entgegengenommen. Weitere Informationen zur ÖTG-Sonderreise sind unter thaigesellschaft.at/oetg-sonderreise-nach-thailand erhältlich.

Die Österreichisch-Thailändische Gesellschaft wurde am 9. Juli 1982 von dem ehemaligen Thai-Botschafter und dem früheren österreichischen Bundespräsidenten gegründet. Ihr Ziel ist es, die Freundschaft und die Beziehungen zwischen Österreich und Thailand weiter zu vertiefen und auszubauen.