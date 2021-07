Im neuen Terminal des Suvarnabhumi International Airport wird ein Feldlazarett zur Behandlung von Covid-19-Kranken eingerichtet. Foto: The Nation

BANGKOK: Das neue Terminal des internationalen Flughafens Suvarnabhumi soll zu einem Feldlazarett umgewandelt werden. Die dritte Welle von Coronavirus-Infektionen belastet das öffentliche Gesundheitssystem und die Krankenhäuser sind zu einem Großteil ausgelastet.

Der Flughafenbetreiber Airports of Thailand wurde gebeten, dass gerade fertiggestellte Terminal in ein Feldlazarett mit einer Intensivstation, medizinischen Räumen und für Patienten mit leichten bis mittlere Symptome zu nutzen. Gesundheitsdienste werden zunächst mindestens 5.000 Patientenbetten auf Suvarnabhumi bereitstellen.

Medizinische Einrichtungen sind landesweit größtenteils bereits voll ausgelastet, und die Zahl der Todesfälle könnte sich bis August verdoppeln, wenn der Virenausbruch nicht nachlässt, glaubt Kumnuan Ungchusak, ein Experte für Epidemiologie und Berater des Gesundheitsministeriums. Und in Bangkok werden weiterhin die meisten Infektionen und Todesfälle pro Tag gemeldet.

Die Ausbreitung der Delta-Variante, von der erwartet wird, dass sie bereits im August zum vorherrschenden Stamm in Thailand wird, hat die Bemühungen zur Eindämmung des Ausbruchs verlangsamt. Der mutierte Stamm wird sich auf weitere Provinzen ausbreiten und könnte die tägliche Fallzahl ab nächster Woche auf 10.000 ansteigen lassen, sagte Apisamai Srirangsan, Sprecherin des staatlichen Centre for Covid-19 Situation Administration bei einem Briefing am Mittwoch.

Die thailändische Covid-Taskforce denkt weiterhin über die Abriegelung von Virus-Hotspots in Bangkok und Umgebung nach. Das Gremium hatte letzten Monat davon abgesehen, einen Lockdown in Bangkok zu implementieren und stattdessen strengere Beschränkungen für Baustellen und Restaurants erlassen.

Thailands Infektionen und Todesfälle haben in diesem Monat neue Tageshöchstwerte erreicht. Ungefähr 90 Prozent der landesweit 301.172 kumulativen Covid-19-Fälle sind seit April aufgetreten.