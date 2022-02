Neues System zur Ãœberwachung von Touristen in Thailand

BANGKOK: Das Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) hat am Freitag grünes Licht für das neue Thailand Pass Hotel & Swab (TPHS) System gegeben, mit dem sichergestellt werden soll, dass alle Einreisenden einem RT-PCR-Covid-19-Test unterzogen werden und ihre Bewegungen in Thailand rückverfolgt werden können. Ein genauer Termin für die offizielle Einführung des Systems wurde jedoch noch nicht bekannt gegeben.

Im Rahmen der derzeitigen „Test & Go“-Regelung müssen Einreisende zwei RT-PCR-Tests absolvieren – den ersten in einem SHA+-Hotel am Tag der Einreise und den zweiten am fünften Tag, ebenfalls in einem anderen SHA+-Hotel. Sowohl die zwei RT-PCR-Tests als auch die beiden Übernachtungen in den SHA+-Hotels müssen vor Reiseantritt gebuch und bezahlt werden.

„Im Rahmen des TPHS-Systems sind die Hotels verpflichtet, jede ‚Thailand Pass‘-Buchung innerhalb von 30 Stunden zu überprüfen, andernfalls wird die Registrierung der Besucher automatisch abgelehnt. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass die Gäste sowohl die Tests als auch die Hotelzimmer vor ihrer Ankunft bezahlt haben“, erklärte CCSA-Sprecher Taweesin Visanuyothin der Presse.

Sobald die Buchung für den Test als auch die Hotelzimmer bestätigt ist, können die Reisenden mit der Registrierung für ihren „Thailand Pass“ fortfahren, indem sie die Details der Hotels eingeben, in denen sie am ersten und fünften Tag übernachten werden. Das Seuchenschutzministerium wird dann die Registrierung innerhalb von sieben Tagen genehmigen.

Der CCSA-Sprecher fügte hinzu, dass das „Thailand Pass“-System stündlich Daten an das TPHS-System übermittelt, um sicherzustellen, dass die Daten der Reisenden regelmäßig aktualisiert werden.

Nach Angaben der CCSA sind in diesem Jahr bisher 151.774 Ausländer im Rahmen des „Test & Go“-Programms nach Thailand eingereist.