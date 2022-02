Von: Björn Jahner | 11.02.22

HUA HIN: Der Black Mountain Golf Club hat zwei brandneue, hochmoderne Plattformtennis-Plätze mit Glaswänden eröffnet, die dem internationalen Turnierstandard entsprechen.

Plattformtennis ist nicht zu verwechseln mit dem in den Vereinigten Staaten und Kanada beliebten Padel-Tennis. Plattformtennis ist eine Mischung aus Tennis und Squash und wird in der Regel im Doppel auf einem geschlossenen Platz gespielt, der von Glaswänden umgeben ist. Der Platz ist nur ein Drittel so groß wie ein regulärer Tennisplatz. Der Ball kann von jeder Wand abprallen, darf aber nur einmal den Rasen treffen, bevor er zurückgespielt wird. Punkte gibt es, wenn der Ball zweimal im Feld des Gegners aufprallt.



Plattformtennis ist derzeit weltweit sehr populär, weil es Action mit Spaß und sozialer Interaktion verbindet. Die Sportart ist für alle Altersgruppen geeignet, darüber hinaus kann sie schnell und einfach erlernt werden. Die meisten Spieler beherrschen die Grundlagen des Spiels bereits innerhalb der ersten halben Trainingsstunde, erklärte der Black Mountain Golf Club in einer Pressemitteilung.



Wer sich für die Sportart interessiert, erhält weitere Auskünfte unter der Rufnummer 032-618.666 sowie per E-Mail.