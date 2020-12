Von: Björn Jahner | 03.12.20

BANGKOK: Nakhonchai Air (NCA), eines der größten privaten Transportunternehmen in Thailand mit Sitz in Bangkok, hat sein neues Fahrgastraumkonzept für seine „NCA First Class“-Busse vorgestellt, das im Einklang mit den Anforderungen der Corona-Krise steht.

Um soziale Distanzierung zwischen den Fahrgästen an Bord der Fernbusse zu gewährleisten, sieht die neue Sitzplatzkonfigurierung ausschließlich Einzelsitze in drei Reihen vor, die zueinander versetzt angeordnet sind. Alle Sitzplätze verfügen über eine Massagefunktion sowie weitere Annehmlichkeiten und sind mit einem großen Multimedia-Touchscreen ausgestattet. Das Unternehmen hat angekündigt, nach und nach alle seine First-Class-Busse mit der neuen Sitzplatzkonfiguration auszustatten.