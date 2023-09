BANGKOK: Thailands größter Flughafenbetreiber Airports of Thailand (AOT) hat bekanntgegeben, dass 10 Fluggesellschaften Interesse an der Nutzung des neuen Satellite One (SAT-1) Terminals des Flughafens Suvarnabhumi in Bangkok bekundet haben, sobald dieser am Freitag (29. September 2023) für den Probebetrieb geöffnet wird.

Das Terminal wird gerade rechtzeitig für den erwarteten Ansturm chinesischer Touristen eröffnet, nachdem Thailand die Visagebühren aufgehoben hat.

Als Reaktion auf die Befreiung von den Visagebühren wird erwartet, dass die Zahl der Flüge von und nach China um 300 ansteigt, was zu einem geschätzten Anstieg von 620.000 Passagieren pro Monat führen dürfte.

AOT plant außerdem, die 7,8 Milliarden Baht teure zweite Phase der Entwicklung des Flughafens Suvarnabhumi bis Anfang 2024 einzuleiten. Zu den ersten Schritten gehört eine Ausschreibung für das Gepäckfördersystem des Satellitenterminals.

In der Zwischenzeit wird das SAT-1-Terminal nach seiner Einweihung am Freitag seinen Betrieb aufnehmen. Die Eröffnung des Terminals war ursprünglich für 2021 geplant, wurde aber wegen der Covid-19-Pandemie verschoben. Der kommerzielle Bereich des Terminals ist zu 70 Prozent fertiggestellt, nachdem die Probleme im Zusammenhang mit King Power gelöst wurden.

Kirati Kitmanawat, CEO von AOT, bestätigte am Dienstag (26. September 2023), dass SAT-1 nun bereit ist, die Passagiere mit voller Kapazität zu bedienen. Das neue Terminal erweitert die Passagierabfertigungsfläche um 216.000 Quadratmeter und umfasst 28 zusätzliche Flugzeugabstellplätze. Die Kapazität des Flughafens wird damit von 45 Millionen auf 60 Millionen Passagiere pro Jahr erhöht.

Die AOT geht davon aus, dass SAT-1 nach dem einmonatigen Probebetrieb voll in Betrieb genommen werden kann. Während des Probebetriebs wird das Terminal von Thai AirAsia X und Thai Vietjet genutzt.

Am Freitag wird der erste Flug XJ 0761 von Thai AirAsia X vom SAT-1-Terminal nach Shanghai abheben. Die Fluggesellschaft hat für die erste Betriebswoche täglich 14 Flüge von und nach SAT-1 geplant.

Thai VietJet wird vier Flüge pro Tag von diesem Terminal aus durchführen.

Zusätzlich zu diesen beiden Fluggesellschaften verhandelt die AOT derzeit mit 10 weiteren Fluggesellschaften über SAT-1-Paketangebote, darunter Emirates, Etihad Airways, All Nippon Airways, Qatar Airways, Mahan Air und Thai Airways.

AOT prüft auch Anreize wie Rabatte auf Bodendienste, Büromieten und Überbrückungsgebühren, wobei die Vorschläge dem AOT-Vorstand innerhalb eines Monats vorgelegt werden sollen.

Unabhängig davon zeigen die sechs von AOT betriebenen Flughäfen in ganz Thailand erste Anzeichen einer Erholung, wobei die Passagierankünfte auf 70 Prozent des Niveaus vor der Pandemie gestiegen sind. Dies ist in erster Linie auf die Ankünfte aus Europa, Amerika und Zentralasien zurückzuführen, während sich der chinesische Markt noch nicht vollständig erholt hat.

Die Inlandszahlen haben sich inzwischen wieder auf 100 Prozent erholt.

Die AOT geht davon aus, dass ihre sechs Flughäfen im Geschäftsjahr 2023 insgesamt 100 Millionen Passagiere abfertigen werden, und erwartet, dass die Zahlen bis 2024 auf 150 Millionen ansteigen werden, was über den Wert von 142 Millionen im Jahr 2019 vor der Pandemie hinausgeht.

Allein der Flughafen Suvarnabhumi wird im Jahr 2023 voraussichtlich 40 Millionen Passagiere aufnehmen und im darauffolgenden Jahr auf 60 Millionen Passagiere anwachsen.