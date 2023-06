Von: Björn Jahner | 26.06.23

BANGKOK: Erstmals seit den Parlamentswahlen am 14. Mai 2023 werden Thailands frisch gewählten Abgeordneten am kommenden Montag (3. Juli 2023) zu einer Parlamentssitzung zusammenkommen. Dies wurde durch einen königlichen Erlass bekanntgegeben, der am Samstag (25. Juni 2023) in der Royal Gazette offiziell veröffentlicht wurde.

Das Dekret folgt dem Abschnitt 121 der thailändischen Verfassung, der besagt, dass eine Parlamentssitzung innerhalb von 15 Tagen nach der Bekanntgabe der allgemeinen Wahlergebnisse stattfinden muss.

Dieser Schritt markiert den Beginn der Bildung einer neuen Regierung nach den Parlamentswahlen. Die Wahlkommission hat am 19. Juni 2023 die Gewinner der insgesamt 500 Sitze im Unterhaus bestätigt.

Im Juli 2023 wird das Parlament seine Arbeit aufnehmen, um einen Sprecher sowie zwei Abgeordnete zu wählen. Der Sprecher wird dann eine gemeinsame Parlamentssitzung zwischen dem gewählten Unterhaus und dem ernannten Senat einberufen, um über den neuen Premierminister abzustimmen.

Die Gespräche über die Position des Parlamentspräsidenten werden voraussichtlich am 4. Juli 2023 stattfinden.