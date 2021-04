Neues Parlament in Sofia kommt zusammen - neue Regierung unklar

SOFIA: In Bulgarien kommt das Anfang April neu gewählte Parlament an diesem Donnerstag zu seiner ersten Sitzung zusammen. Einen entsprechenden Erlass unterzeichnete Staatspräsident Rumen Radew am Dienstag nach der Veröffentlichung der amtlichen Endergebnisse. Regierungschef Boiko Borissow gewann danach mit seiner pro-europäischen bürgerlichen Partei GERB (26 Prozent) 75 Sitze in dem 240-Mann-Parlament, verfehlte aber deutlich die absolute Mehrheit. Seine GERB gehört ebenso wie die CDU und CSU in Deutschland zur EVP im EU-Parlament.

Erste Anzeichen für eine neue Parlamentsmehrheit dürfte es bei der Wahl des neuen Parlamentspräsidenten am Donnerstag geben. Ins Parlament werden dann insgesamt sechs Parteien einziehen.

Wahlsieger Borissow dürfte in dem zersplitterten Parlament wohl keine Regierungsbündnis mehr bilden können, da keine Partei mit ihm eine Koalition eingehen will. Nach den Sommerprotesten mit Korruptionsvorwürfen gegen sein Koalitionskabinett sollen nun drei Protestparteien ins Parlament einziehen, die zusammen über 92 Parlamentssitze verfügen.

Wie Außenministerin Ekaterina Sachariewa am Dienstag im privaten TV-Sender bTV erklärte, wolle Borissow dennoch versuchen, eine Regierung zu bilden. Die Einführung des Euro 2024, höhere Einkommen und Ausbau der Infrastruktur waren Schwerpunkte in Borissows Wahlprogramm.

Sollte die erstplatzierte GERB bei der Regierungsbildung in den kommenden Wochen scheitern, muss Staatschef Rumen Radew dann die zweitstärkste politische Kraft mit der Bildung eines neuen Kabinetts beauftragen. Dies wäre die systemkritische Protestpartei «Es gibt so ein Volk» von TV-Moderator, Kabarettist, und Pop-Folk-Star Slawi Trifonow.