Neues Marketingkonzept soll Touristen locken

Von: Redaktion DER FARANG | 01.10.19

KRABI: Die staatliche Tourismusbehörde (TAT) hat ihr neues Marketingkonzept „Krabi Premium" vorgestellt.

Die Initiative zielt darauf ab, einen verantwortungsvollen Tourismus und den Gedankenaustausch zwischen Einheimischen, Touristen und Tourismusbetreibern zu fördern Laut Apichai Aranyig, Direktor des TAT-Büros Krabi, soll der Slogan „We are Krabi“ mehr Touristen, sowohl aus Thailand als auch aus dem Ausland, nach Krabi locken. Durch Partnerschaften mit Reiseveranstaltern und Hotels würden internationale Urlauber mehr über Erlebnisse in Krabi erfahren, während thailändische Touristen wissen sollten, dass sie das ganze Jahr über willkommen sind. Dies beuge Missverständnissen vor, Hotels und Tourismusunternehmen in Krabi wollten nur in der Nebensaison thailändische Touristen haben. Das Konzept solle weiter Hotels, Tourismusunternehmen und Einheimische ermutigen, gute Gastgeber zu sein und Touristen wie Familienmitglieder zu behandeln, die zu Besuch kommen, fügte Apichai hinzu.