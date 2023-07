Von: Björn Jahner | 08.07.23

Foto: The Nation

BANGKOK: Die Bangkok Metropolitan Administration (BMA) hat sich mit der „Big Trees Foundation“ und privaten Unternehmen zusammengetan. Gemeinsam soll den kranken Regenbäumen im Benchakitti-Park neues Leben eingehaucht werden. Die BMA will mehr Grünflächen in der Hauptstadt anlegen und insbesondere auch die kleinen Flächen schützen, die die Jahrzehnte der rasanten Expansion überlebt haben.

Die meisten Grünflächen der Stadt wurden in Baustellen umgewandelt, als das Wirtschaftswachstum Bangkok in eine Metropole verwandelte. Doch mit der Expansion der Stadt verdrängten die Gebäude die Bäume, und die meisten der verbliebenen Bäume sind alt und verfallen, so die BMA.

Das Umweltbüro des BMA, die Big Trees Foundation, Thai Beverage Plc und die Organisatoren der Sustainability Expo 2023 arbeiten gemeinsam daran, die letzten großen Regenbäume im Benchakitti Park zu retten, der sich neben dem Queen Sirikit National Convention Center befindet.

Eine kürzlich von Big Trees und der Thai Arboriculture Association durchgeführte Untersuchung ergab, dass 15 Regenbäume im Park verfaulte Wurzeln haben, schimmeln und von Würmern befallen sind. Außerdem ist der Boden um ihre Wurzeln herum zu stark verdichtet.

Die Sanierungsarbeiten begannen mit Bäumen in „kritischem Zustand“. Sie befinden sich alle in der Skywalk-Zone des Parks. Sie wurden vor etwa einem Monat beschnitten und treiben seither neue Blätter aus.

Zu den weiteren Maßnahmen gehören die Anpassung der Bodenhöhe um die Bäume herum, die Beseitigung von Insekten und Keimen, die Lockerung des Bodens um die Wurzeln herum, die Entfernung von überschüssigem Boden aus dem Wurzelbereich, die Bewässerung mit einer Hormonlösung zur Wiederbelebung der Wurzeln und die Anfertigung eines Belüftungsrohrs für die Wurzeln.

Beim Spatenstich wird der verdichtete Boden unter den Regenbäumen mit Hilfe von Hochdruckspritzern gelockert, um eine bessere Belüftung zu ermöglichen. Diese Methode der Bodenauflockerung kann Schäden an den Wurzeln verhindern.

Anschließend wird Mulch auf den Boden um die Stämme herum aufgebracht, um den Boden zu lockern und die Verdunstung zu verringern. Diese Schutzschicht aus verrottendem Pflanzenmaterial dient auch als Dünger. In der zweiten Phase sollen vier weitere Regenbäume gerettet werden.

Die Fortschritte des Projekts können auf der Facebook-Seite der Nachhaltigkeits-Expo oder unter sustainabilityexpo.com verfolgt werden. Die Sustainability Expo 2023 findet dieses Jahr vom 29. September bis 8. Oktober 2023 im Queen Sirikit National Convention Center statt.