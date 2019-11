Von: Redaktion DER FARANG | 27.11.19

BANGKOK: Das Regierungskabinett hat am Dienstag drei weitere Konjunkturprogramme verabschiedet.

Nach Angaben von Finanzminister Uttama Savanayana wird mit 80 Milliarden Baht die schwächelnde Wirtschaft unterstützt. Dadurch soll das Wirtschaftswachstum dieses Jahres auf 2,6 Prozent gesteigert werden.

Die Regierung wird für die Verbesserung der Infrastruktur von Dörfern und Stadtgemeinden sowie zur Förderung der Beschäftigung 14,348 Milliarden Baht bereitstellen. Jeder Dorffonds erhält bis zu 200.000 Baht. Die Bank für Landwirtschaft und landwirtschaftliche Genossenschaften (BAAC) stellt Dorffonds, kommunalen Finanzinstituten, landwirtschaftlichen Genossenschaften, kommunalen Unternehmen und Landwirten 50 Milliarden Baht für Betriebsausgaben zur Verfügung. Darlehen werden in den ersten drei Jahren mit 0,01 Prozent im Jahr verzinst. Die Kampagne läuft vom 1. Dezember 2019 bis zum 30. November 2022.

Landwirte, die in diesem Jahr beim Department of Agriculture Extension registriert sind, erhalten eine finanzielle Beihilfe für die Ernte und zur Verbesserung der Reisqualität in Höhe von 500 Baht pro Rai bis zu 20 Rai oder höchstens 10.000 Baht pro Haushalt.

Ein weiteres Programm zielt darauf ab, die Anschaffungskosten für Eigenheime zu senken. Die Regierung wird 50.000 Baht pro Käufer als Anzahlung finanzieren. Um förderfähig zu sein, muss der Käufer ein monatliches Gehalt von höchstens 100.000 Baht haben und in der Steuerdatenbank der Finanzbehörde von rund 100.000 Personen dieser Kategorie aufgeführt sein. Die Kampagne beginnt am heutigen Mittwoch und endet am 31. März 2020.