BANGKOK: Das staatliche Centre for Covid-19 Situation Administration (CCSA) hat ein neues Konjunkturpaket in Höhe von 45 Milliarden Baht genehmigt. Sie sollen an 15 Millionen Thais verteilt werden, an unabhängige Verkäufer, kleine Einzelhändler, Lebensmittelläden und Einkaufszentren.

Die 15 Millionen Menschen werden jeweils 3.000 Baht erhalten, die innerhalb von drei Monaten ausgegeben werden sollen, um Lebensmittel oder andere Güter des täglichen Bedarfs bei Verkaufsstellen zu kaufen, die sich für das Programm angemeldet haben. Die Empfänger werden jedoch die Hälfte des Preises der Produkte oder Dienstleistungen aus ihrer eigenen Tasche bezahlen, der Rest wird vom Staat getragen. Die Ausgaben werden auf 100 bis 250 Baht pro Kopf und Tag begrenzt. Laut Danucha Pichayanant, stellvertretender Generalsekretär des National Economic and Social Development Board, wird dieses Konjunkturpaket etwa 90 Milliarden Baht zusätzlichen Cash-Flow generieren.

Das CCSA genehmigte auch eine Beschäftigungsmaßnahme, mit der etwa 260.000 neue Hochschulabsolventen für 12 Monate ab dem 1. Oktober unterstützt werden sollen. Im Rahmen dieses Programms wird der Staat 50 Prozent der Gehälter der Absolventen übernehmen, der Rest wird von ihren Arbeitgebern gezahlt, unter der Bedingung, dass die Arbeitgeber nicht mehr als 15 Prozent ihrer derzeitigen Arbeitskräfte entlassen. Der Lohn für die Frauen und Männer wird 7.500 Baht für Hochschulabsolventen, 5.750 Baht für Absolventen mit einem Diplom oder 4.700 Baht für Absolventen von Berufsschulen nicht überschreiten. Die Finanzierung dieses Pakets, das sich auf 23 Milliarden Baht beläuft, wird aus Krediten des öffentlichen Sektors stammen.

Danucha sagte weiter, dass das CCSA das „Reise-Blasen"-Modell von Phuket nicht gebilligt habe, weil viele Geschäftsleute auf der Ferieninsel immer noch über die Möglichkeit einer zweiten Welle von Covid-19-Infektionen besorgt seien.