Pressekonferenz der Regierung am Dienstag in Bangkok zum neuen Konjunkturpaket in Höhe von 7,5 Milliarden Baht. Foto: National News Bureau Of Thailand

BANGKOK: Die Regierung kündigte am Donnerstag an, dass sie sich nun vorrangig um die Linderung der Auswirkungen kümmern wird, die von den neuen einmonatigen Covid-19-Beschränkungen ausgehen, die in Bangkok, Nonthaburi, Pathum Thani, Samut Prakan, Samut Sakhon und Nakhon Pathom in Kraft traten.

Premierminister Prayut Chan-o-cha sagte gegenüber der Presse, dass ein 7,5 Milliarden Baht schweres Hilfspaket geschnürt wurde, um denjenigen zu helfen, die von den neuen Einschränkungen betroffen sind. Er führte fort, dass er sehr um die Gastronomie besorgt sei, insbesondere um kleinere Speisestätten, weshalb die Regierung Gespräche mit dem thailändischen Bauunternehmerverband aufgenommen hat, in denen sie Unternehmen der Baubranche zur Verpflegung ihrer Arbeiter mit Speisen der lokalen Gastronomie aufforderte. Der Premierminister versicherte, dass die Regierung ihr Bestes geben würde, um allen unter den Beschränkungen leidenden Branchen zu helfen.

Der National Economic and Social Development Council (NESDC) kündigte zwischenzeitlich an, dass das neue Konjunkturpaket der Regierung am Dienstag vom Kabinett genehmigt wurde. Es soll die Gastronomie und Baubranche in Bangkok und in den fünf angrenzenden Provinzen unterstützen sowie auch alle betroffenen Arbeitgeber und Arbeitnehmer innerhalb und außerhalb des Sozialversicherungssystems.