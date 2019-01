Von: Björn Jahner | 29.01.19

Am 4. Februar eröffnet das neue Büro der Einwanderungsbehörde Hua Hin im Stadtgebiet Thap Thai. Foto: Thai Visa News

HUA HIN: Die Einwanderungsbehörde Hua Hin hat ihr Büro in Strandnähe am Queens Park 19 Rai in das Stadtgebiet Thap Thai verlegt.

Der neue Standort neben dem Smart House Village befindet sich auf derselben Straße wie das bei Ausländern beliebte Restaurant May's Kitchen, weshalb viele ausländische Residenten im Seebad den Umzug begrüßen dürften. Das Büro wird am 4. Februar offiziell eröffnet. Ausländer müssen künftig das neue Büro für die Verlängerung ihrer Heirats- oder Rentnervisa aufsuchen. Für kleinere Anliegen wie die 90-Tage-Meldung oder die Re-Entry-Permit ist weiterhin die Immigration-Filiale im Untergeschoss der BlúPort Hua Hin Resort Mall aufzusuchen. Die GPS-Koordinaten des neuen Büros in Thap Thai lauten: 12.553219,99.898742.