Neues Covid-Cluster in Supermarkt entdeckt

HUA HIN: Die Gesundheitsbehörden in Prachuap Khiri Khan meldeten am Sonntag (21. November 2021) 74 neue Covid-19-Fälle in der Provinz im südlichen Teil der Zentralregion von Thailand, von denen 26 in Hua Hin festgestellt wurden.

Die restlichen Neuinfektionen wurden in Pranburi (18 Fälle), Sam Roi Yot (10 Fälle), Mueang Prachuap Khiri Khan (6 Fälle), Bang Saphan Noi (5 Fälle,) Kuiburi (5 Fälle), Thap Sakae (3 Fälle) und Bang Saphan (1 Fall) festgestellt. Darüber hinaus wurde am Sonntag ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 verzeichnet.

Laut den Behörden wurde im Makro Hua Hin ein neues Covid-19-Cluster entdeckt, das zwischenzeitlich zu 20 bestätigten Fällen geführt haben soll.

Von den insgesamt 17.424 Fällen in der Provinz werden derzeit 1.236 im Krankenhaus behandelt oder stehen unter Quarantäne, während insgesamt 16.723 vollständig genesen sind und bereits aus der Behandlung entlassen wurden.

Nach Angaben der Gesundheitsbehörden befinden sich derzeit 21 Patienten in einem ernsten Gesundheitszustand im Krankenhaus, während 206 weitere in einem als mittelschwer bezeichneten Zustand sind.

Darüber hinaus gaben die Gesundheitsbehörden am Sonntag bekannt, dass zwischenzeitlich 725.526 Menschen in der Provinz Prachuap Khiri Khan gegen Covid-19 geimpft wurden – davon erhielten 380.686 die Erstimpfung, 324.826 die Zweitimpfung und 20.014 die Auffrischungsimpfung („Booster-Impfung“).

