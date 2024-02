Von: Björn Jahner | 14.02.24

BANGKOK: Der von der Regierung vorgeschlagene Gesetzesentwurf zum Verbot des Freizeitkonsums von Cannabis in Thailand wurde vorerst auf Eis gelegt, um weiteres Feedback aus der Öffentlichkeit einzuholen.

Dies verkündete Gesundheitsminister Cholnan Srikaew nach der Kabinettssitzung am Dienstag (13. Februar 2024). Die Verzögerung der Vorlage im Kabinett soll dem Gesundheitsministerium ausreichend Zeit verschaffen, um Meinungen zum Gesetzentwurf einzuholen und zu berücksichtigen.



Insbesondere die kürzlich aufgetretenen Beschwerden über den Cannabiskonsum bei einem Coldplay-Konzert letzte Woche in Bangkok hatten zur Eile bei der Einreichung des Gesetzesvorschlags geführt.



Der vorgeschlagene Gesetzesentwurf steht im Einklang mit dem Wahlversprechen von Premierminister Srettha Thavisin aus dem Mai 2023, wonach der Cannabiskonsum auf medizinische und gesundheitsbezogene Zwecke beschränkt werden soll. Dies ist eine Reaktion auf die vermeintlichen Risiken der Sucht, die mit dem Freizeitkonsum verbunden sind.



Obwohl Minister Cholnan zuvor betonte, dass das überarbeitete Cannabis- und Hanfkontrollgesetz den Schwerpunkt auf die medizinische Verwendung der Pflanzen legen werde, bleibt die genaue Umsetzung eines Verbots des Freizeitkonsums, insbesondere in privaten Räumen, umstritten.



Die Verzögerung zielt darauf ab, mehr Feedback von Pro-Cannabis-Gruppen zu erhalten und Bedenken hinsichtlich bestimmter Aspekte des Gesetzentwurfs auszuräumen, wie etwa die vorgeschlagene Geldstrafe von 60.000 Baht für den Freizeitkonsum von Cannabis oder die Frage der Durchsetzbarkeit eines Verbots in privaten Räumen.



Es bleibt unklar, wann der Gesetzesentwurf erneut zur Diskussion gestellt wird. Selbst wenn er das Kabinett passiert, muss er noch das Parlament passieren und eine Mehrheit finden, um in Kraft zu treten. Dies könnte schwierig sein, da sowohl die Bhumjaithai Party als auch die Move Forward Party Bedenken gegen bestimmte Teile des Gesetzes äußerten.



Die Diskussion über den Gesetzesentwurf dauert bereits seit Monaten an und hat hitzige Debatten über seine Durchsetzbarkeit sowie die Auswirkungen auf Cannabisgeschäfte in Thailand ausgelöst. Die Gemüter sind bei Befürwortern und Gegnern von legalem Cannabis gleichermaßen erhitzt und dürften so lange hochkochen, bis eine gemeinsame Basis und ein Kompromiss gefunden werden.