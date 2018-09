Von: Björn Jahner | 04.09.18

HUA HIN: In bester Innenstadtlage in der zweiten Etage des Einkaufszentrums Market Village in der Phetkasem Road wurde ein staatliches Servicebüro für Thailänderinnen und Thailänder eröffnet.

Einheimische können dort eine ID-Card beantragen sowie andere Angelegenheiten im Meldewesen tätigen. Das alte Meldeamt nahe der Polizeistation hat weiterhin geöffnet.