Neues aus der Wirtschaft

Von: Redaktion DER FARANG | 02.09.19

Angeschlagene Autobranche sucht auf IAA ihren Weg in die Zukunft

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der Druck auf die Automobilhersteller steigt.

Die Umstellung auf Elektroantriebe müsse schneller vorangehen als bislang, wenn die EU-Klimaziele noch eingehalten werden sollen, meinen unter anderem die Autoren einer am Montag vorgestellten Studie der Commerzbank. Aus ihrer Sicht sind mögliche CO2-Strafzahlungen der aktuell wichtigste Risikofaktor für die Industrie, die außerdem Nachhaltigkeitswünsche ihrer Kundschaft bedienen müsse. «Hersteller müssen handeln, um nicht die Hälfte ihrer Gewinne durch EU-Geldstrafen zu verlieren», sagt der Branchenexperte der Commerzbank, Cedric Perlewitz. «Der Automobilstandort Deutschland mit seiner hohen Exportquote steht vor erheblichen Herausforderungen», erklärte der Präsident des Verbandes der Automobilindustrie (VDA), Bernhard Mattes, im Vorfeld der IAA, die am kommenden Donnerstag (12. September) in Frankfurt zunächst für die Fachbesucher öffnet.

Plastiktüte ade: Auch Karstadt Kaufhof erklärt Komplettausstieg

ESSEN (dpa) - Immer mehr Händler in Deutschland verbannen die Plastiktüte aus ihren Geschäften.

Jetzt hat der Warenhausriese Karstadt Kaufhof den Komplettausstieg beschlossen. Innerhalb des ersten Halbjahres 2020 sollen die letzten Bestände an Einwegplastiktüten kontinuierlich reduziert werden, kündigte das Unternehmen am Montag an. «Plastiktüten passen als Verpackung einfach nicht mehr in die Zeit», begründete Galeria-Karstadt-Kaufhof-Chef Stephan Fanderl den Schritt. Karstadt Kaufhof wolle durch die Reduzierung von Plastikmüll einen konsequenten Beitrag zum Umweltschutz leisten. Das Aus für die Plastiktüte gelte für alle Waren- und Sporthäuser sowie die Lebensmittel- und Gastronomietöchter.

Continental prüft Alternativen für Teilbörsengang von Powertrain

HANNOVER (dpa) - Der Automobilzulieferer Continental nimmt Alternativen für den geplanten Teilbörsengang seines Antriebsgeschäfts Powertrain ins Visier.

So prüft das Management auch eine bis zu 100-prozentige Ausgliederung mit anschließender Börsennotierung, wie das Unternehmen am Montag in Hannover mitteilte. Damit wolle der Dax-Konzern seinen Handlungsspielraum erweitern, hieß es auch mit Blick auf die «derzeit kaum vorhersehbaren Bedingungen für einen möglichen Teilbörsengang im Jahr 2020». Dazu verwies Continental auf die sich weiter beschleunigenden Dynamik hin zur Elektrifizierung von Antrieben. Die Entscheidung über eine Umsetzung eines solchen Schrittes würden Vorstand und Aufsichtsrat nach Abschluss der Prüfung treffen, hieß es.

Das Ende der Currywurst bei der Rügenwalder Mühle

BAD ZWISCHENAHN (dpa) - Egal, ob die Currywurst nun im Ruhrpott erfunden wurde oder doch in Berlin, aus einem Ort kommt Deutschlands wohl beliebtester Imbiss jetzt nicht mehr:

In Bad Zwischenahn im Norden Niedersachsens hat die Rügenwalder Mühle für September das Ende ihrer Currywurst aus Fleisch besiegelt. Der Wursthersteller brauche mehr Platz für seine vegetarischen Produkte, sagt Firmenchef Godo Röben. Mehr noch: Die Fleisch- und Wurstbranche habe es in den vergangenen Jahren übertrieben, Tierwohl und Klimaschutz seien auf der Strecke geblieben, sagt der 50-Jährige. «Es ist jetzt an der Zeit, mal 50 Prozent weniger Tiere zu essen.»

Geringere Apfelernte wegen Frost und Hagel befürchtet

OSNABRÜCK (dpa) - Spätfröste und Hagelschäden werden nach aller Voraussicht in diesem Jahr zu einer unterdurchschnittlichen Apfelernte führen.

Die Erzeuger hoffen auf auskömmliche Preise. Für die Verbraucher dürften sich die Kilopreise im üblichen Bereich bewegen, schätzte Helwig Schwartau von der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft (AMI) in Hamburg. Er rechne mit Preisen zwischen 1,45 Euro bis 2 Euro pro Kilo. «Das ist der normale Bereich, der der Ware auch gerecht wird.» Immerhin sorgt die Sonne dafür, dass die Früchte von guter Qualität sind. Die Erzeuger ihrerseits erhoffen sich nach einem Überangebot im vergangenen Jahr wieder Erlöse, die die Produktionskosten decken. Von den Hagelschlägen seien alle deutschen Anbaugebiete betroffen gewesen, sagte Schwartau. Insgesamt rechnen die Experten in diesem Jahr mit einer Gesamterntemenge von rund 912 000 Tonnen in Deutschland. Die Durchschnittserntemenge liegt bei gut einer Million Tonnen Äpfel.

Moderate Dax-Gewinne zum Monatsstart

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der Dax ist nach seiner jüngsten Erholungsrally ruhig in den neuen Monat gestartet:

Der deutsche Leitindex hielt sich am Montag über weite Strecken moderat im Plus und stand zuletzt 0,25 Prozent höher bei 11 969,07 Punkten. Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDax trat bei 25 743,47 Punkten nahezu auf der Stelle. In Europa wiederum ging es für den EuroStoxx 50 moderat nach oben. Am Rentenmarkt verharrte die Umlaufrendite bei minus 0,69 Prozent. Der Euro kostete zuletzt 1,0964 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,1036 (Donnerstag: 1,1072) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9061 (0,9032) Euro gekostet.

Eurokurs gibt nach - britisches Pfund unter Druck

Frankfurt/Main (dpa) - Der Eurokurs ist am Montag gefallen.



Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0963 Dollar. Im frühen Handel hatte sie noch knapp unter der Marke von 1,10 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,0968 (Freitag: 1,1036) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9117 (0,9061) Euro. Die Impulse im Handel zwischen Euro und Dollar hielten sich in Grenzen. In den USA blieben die Finanzmärkte wegen eines Feiertages geschlossen. Die am Morgen veröffentlichten Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone gaben dem Markt keine Impulse. Die Stimmung im Verarbeitenden Gewerbe hellte sich im August etwas auf. Allerdings wurde nur eine erste Schätzung bestätigt.