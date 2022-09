Neues aus der Raumfahrt am Sonntag

Nasa plant kommende Woche keinen neuen «Artemis»-Startversuch

CAPE CANAVERAL: Nach dem erneut fehlgeschlagenen Start der unbemannten Mondmission «Artemis 1» wird die US-Raumfahrtbehörde Nasa in der kommenden Woche keinen neuen Versuch unternehmen. Das Team untersuche derzeit, warum es zu den Problemen kam und welche Reparaturen nötig sind, sagte Nasa-Manager Jim Free am späten Samstagabend deutscher Zeit auf einer Pressekonferenz. Noch könne man nicht sagen, ob ein erneuter Startversuch schon im nächsten (19.9. bis 4.10.) oder im übernächsten möglichen Zeitfenster (17.10. bis 31.10.) erfolgen werde. Montag und Dienstag will das Team weiter beraten. Der Start war wegen eines undichten Wasserstoff-Tankschlauchs abgesagt worden.

Der knapp 40 Tage dauernde unbemannte Testflug «Artemis I» soll die Rückkehr zu bemannten Flügen zum Mond einläuten. Frühestens 2025 will die Nasa wieder Menschen zum Erdtrabanten schicken, erstmals auch eine Frau und eine nicht-weiße Person. Schon bei früheren Tests waren Probleme aufgetreten und der ursprüngliche Zeitplan hatte sich verzögert. Die «Artemis»-Flüge sollen langfristig auch der Vorbereitung von bemannten Missionen zum Mars dienen.