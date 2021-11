Neues aus der Raumfahrt am Sonntag

Eine SpaceX Falcon 9-Rakete, Raumschiff Crew Dragon, ist in einer Falschfarben-Infrarotbelichtung zu sehen, als sie von der NASA-Station gestartet ist. Foto: epa/Bill Ingalls

Chinas Astronauten unternehmen Außeneinsatz an neuer Raumstation

PEKING: Chinesische Astronauten haben erneut einen Außeneinsatz an der in Bau befindlichen Raumstation «Tiangong» (Himmelspalast) absolviert. Dabei hat mit Wang Yaping erstmals auch eine chinesische Astronautin einen Weltraumspaziergang unternommen, wie das Programm für Chinas bemannte Raumfahrt am Sonntag berichtete. Dieser soll insgesamt sechs Stunden andauern.

Um 20:28 Uhr Ortszeit haben die Astronauten Zhai Zhigang (55) und Wang Yaping (41) das Kernmodul «Tianhe» (Himmlische Harmonie) der Raumstation verlassen, um mit den Außenbordaktivitäten zu beginnen.

Der jetzige Außeneinsatz ist der erste von mehreren geplanten Aktivitäten der insgesamt dreiköpfigen Crew, die am 16. Oktober zu ihrer Mission aufbrach. Die Astronauten wollen bei ihrer Mission unter anderem Systeme testen und wissenschaftliche Experimente durchführen. Die bisher zweite bemannte Mission zur Raumstation «Tiangong» soll insgesamt sechs Monate andauern, womit sie die längste in der chinesischen Raumfahrtgeschichte wäre.