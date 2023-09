Neues aus der Raumfahrt am Samstag

Virgin Galactic bringt drei weitere Touristen für Kurztrip ins All

TRUTH OR CONSEQUENCES: Drei weitere Touristen haben mit dem Weltraumunternehmen Virgin Galactic des britischen Milliardärs Richard Branson einen Kurztrip ins All unternommen. Zwei britische und ein US-amerikanischer Unternehmer seien am Freitag mit der «VSS Unity» von einem Weltraumbahnhof im US-Bundesstaat New Mexico gestartet und rund eine Stunde später wieder gelandet, teilte das Unternehmen mit. Die drei Passagiere, die auch für einige Minuten Schwerelosigkeit erlebten, hätten ihre Tickets schon vor vielen Jahren gekauft.

Es war bereits der dritte kommerzielle Flug von Virgin Galactic: Ende Juni hatten drei italienische Wissenschaftler am ersten kommerziellen All-Flug des Unternehmens teilgenommen, im August waren ein 80-jähriger Ex-Olympia-Teilnehmer und ein Mutter-Tochter-Duo aus dem Karibik-Staat Antigua und Barbuda, die die Tickets bei einer Benefiz-Lotterie gewonnen hatten, an Bord.

Branson hat mit seinem Unternehmen schon seit rund 20 Jahren auf den Beginn des kommerziellen Flugbetriebs hingearbeitet - auch immer wieder mit Rückschlägen. Die Tickets kosten Unternehmensangaben zufolge inzwischen rund 450.000 Dollar (etwa 400.000 Euro). Rund 800 Tickets für künftige Flüge sind Medienberichten zufolge schon verkauft. Auch andere Unternehmen bieten zahlungskräftigen Interessierten Weltraumreisen an, darunter Blue Origin von Amazon-Gründer Jeff Bezos und SpaceX von Milliardär Elon Musk.