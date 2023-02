Neues aus der Raumfahrt am Samstag

Beschädigter Progress-Frachter von Raumstation ISS abgekoppelt

MOSKAU: Der beschädigte Raumfrachter Progress MS-21 ist am frühen Samstagmorgen von der Internationalen Raumstation ISS abgekoppelt worden. Die Astronauten an Bord der ISS nutzten das Ablegemanöver, um die Schäden an der Außenseite des Frachters zu fotografieren, berichtete die russische Staatsagentur Tass. Die mit Abfall beladene Raumkapsel soll nunmehr nach ihrem Eintritt in die Atmosphäre über dem Stillen Ozean verglühen.

An dem seit Oktober des Vorjahres an der ISS befestigen Frachter war ein Leck entdeckt worden. Die Raumfahrer, die mit dieser Sojus-Kapsel im Dezember zur Erde zurückehren wollten, waren auf den folgenden Raumfrachter MS-22 «umgebucht» worden. Da die MS-22 jedoch ebenfalls ein Leck aufwies, müssen die Raumfahrer - die beiden Kosmonauten Sergej Prokopjew und Dmitri Petelin sowie der Nasa-Astronaut Frank Rubio - nunmehr auf die Sojus MS-23 warten, die Anfang März vom Kosmodrom in Baikonur starten soll.

Bemannter ISS-Test mit «Starliner» frühestens im April

WASHINGTON: Nach einem erfolgreichen unbemannten Testflug zur Internationalen Raumstation im Mai 2022 soll das von Boeing im Auftrag der US-Raumfahrtbehörde Nasa entwickelte «Starliner»-Raumschiff frühestens im April erstmals mit Astronauten an Bord zur ISS fliegen. Das teilten Nasa und Boeing am Freitag bei einer Pressekonferenz mit. Zuvor war Februar angepeilt worden. An dem rund einwöchigen Flug sollen die Nasa-Astronauten Barry Wilmore und Suni Williams teilnehmen.

Im vergangenen Mai hatte der «Starliner» erstmals einen erfolgreichen Flug zur ISS absolviert und dort vier Tage verbracht - ein wichtiger Test für das krisengeplagte Raumschiff. Künftig soll es als Alternative zur «Crew Dragon»-Raumkapsel von SpaceX Astronauten zur ISS transportieren. Wegen einer Reihe von Problemen liegt das Projekt allerdings weit hinter dem Zeitplan.