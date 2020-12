Neues aus der Raumfahrt am Samstag

Raumfahrer haben erneut mit Pannen auf der ISS zu kämpfen

MOSKAU: Die Pannenserie auf der Internationalen Raumstation ISS reißt nicht ab. Am Samstag meldete die Besatzung erneut Probleme mit der Sauerstoffversorgung. Ein System zur Aufbereitung des Gases sei ausgefallen, sagte Kosmonaut Sergej Ryschkow der russischen Nachrichtenagentur Interfax zufolge. In den vergangenen zwei Monaten gab es demnach mindestens fünfmal Probleme mit der Anlage im russischen Teil der Station. Russlands Raumfahrtbehörde Roskosmos hatte aber stets betont, dass für die Crew keine Gefahr bestehe. Zuvor gab es am Samstag Berichte, dass im amerikanischen Segment der Strom ausgefallen war.

Auf der mehr als 20 Jahre alten Raumstation kommt es immer wieder zu Problemen. Wochenlang hatte die Besatzung nach einem Leck gesucht und es schließlich mit einem Teebeutel aufgespürt, der in der Schwerelosigkeit zu der undichten Stelle geflogen war. Auf der Station in rund 400 Kilometern Höhe halten sich derzeit sieben Raumfahrer auf.