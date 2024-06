Neues aus der Raumfahrt am Montag

Schon wieder Probleme mit Raumanzügen: ISS-Einsatz verschoben

WASHINGTON: Vor rund zwei Wochen musste ein ISS-Außeneinsatz wegen Problemen mit den Raumanzügen abgesagt werden - und nun schon wieder.

Zum zweiten Mal innerhalb von zwei Wochen ist ein Außeneinsatz an der Internationalen Raumstation ISS wegen Problemen mit den Raumanzügen kurzfristig abgesagt worden. Wegen eines Lecks in einer Kühlungseinheit habe der Außeneinsatz abgesagt werden müssen, teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa am Montag mit. Weitere Details wurden zunächst nicht mitgeteilt. Unklar war, ob und wenn ja, wann der Einsatz nachgeholt wird.

Eigentlich hätten die Nasa-Astronauten Tracy Dyson und Mike Barratt die ISS am Montag für Reparaturarbeiten rund sechs Stunden lang verlassen sollen. Bereits vor rund zwei Wochen war das geplant gewesen - aber auch dieser Außeneinsatz hatte kurzfristig wegen Problemen mit den Raumanzügen abgesagt werden müssen. Ein weiterer ISS-Außeneinsatz ist derzeit für den 2. Juli geplant.