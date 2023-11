Neues aus der Raumfahrt am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 13.11.23 | Überblick

Raumfahrt-Fachmesse in Bremen beginnt

BREMEN: Bremen ist ein wichtiger Raumfahrtstandort. Am Dienstag öffnet in der Stadt die Fachmesse Space Tech Expo Europe, zu der führende Unternehmen der Branche erwartet werden.

Die Raumfahrt-Fachmesse Space Tech Expo Europe beginnt am Dienstag (9.30 Uhr) in Bremen. Mehr als 650 Aussteller sind nach Angaben des Veranstalters vertreten. Darunter sind Branchenriesen wie Airbus Defence and Space, Arianespace und Safran, der Bremer Satellitenbauer OHB und Start-ups wie Rocket Factory Augsburg und HyImpulse. Bremens Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke) soll die mehrtägige Schau mit einer Rede eröffnen. Der Veranstalter erwartet laut Website mehr als 6200 Besucher.

Am Dienstag soll um 9.45 Uhr das Vorstandsmitglied des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, Walther Pelzer, einen Vortrag halten. Um 10.15 Uhr spricht laut Ankündigung der Hauptgeschäftsführer der französischen Raumfahrtagentur CNES, Philippe Baptiste.

Die Space Tech Expo Europe gibt es seit 2015. Der Veranstalter, das britische Unternehmen Smarter Shows, bezeichnet die Fachmesse als die größte ihrer Art in Europa. Die Schau endet am Donnerstag.