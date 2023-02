Neues aus der Raumfahrt am Montag

Kleine Meteoritenteile auf Balkon in Süditalien aufgeschlagen

ROM: Was sind das für schwarze Steinchen? Zwei Brüder in Italien haben auf dem Balkon ihrer Eltern einen besonderen Fund gemacht.

Mit einem lauten Knall sind im Süden Italiens Teile eines kleinen Meteoriten auf einem Balkon aufgeschlagen. Beschädigt wurde nur eine Bodenfliese, die bei dem Aufprall zu Bruch ging, wie italienische Medien berichteten. Der Himmelskörper habe beim senkrechten Aufprall im Norden der Stadt Matera eine Geschwindigkeit von 300 Kilometern pro Stunde gehabt, heißt es in einer Mitteilung des Italienischen Netzes für die Überwachung von Meteoriten (Prisma).

Der Meteorit war am Valentinstag gesichtet worden, als er über den südlichen Regionen Apulien und Basilikata den Himmel durchzog. Astronomen berechneten seine Flugbahn und fanden schnell heraus, dass er bei Matera in der Basilikata landen würde. Laut Medienberichten hatte er ein Gewicht von 400 bis 500 Gramm.

Einen Tag nach der Sichtung ging eine Warnung an die Bevölkerung heraus. Laut Prisma waren es die Brüder Gianfranco und Pino Losignore, die die Meteoritenteile auf dem Balkon ihrer Eltern fanden. Jene hätten zuvor von einem lauten Knall erzählt. Gefunden wurden laut Prisma 70 Gramm Material in zwölf größeren Stücken und Dutzende kleinste Fragmente.

Die Brüder, die in Matera einen Laden für Toner und anderes Computerzubehör betreiben, sind nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Ansa Hobbyastronomen. So hätten sie gleich erkannt, dass das kein Straßenschutt war, den womöglich der Wind auf den elterlichen Balkon geblasen hätte. «Ohne unsere Neugier hätten wir das vielleicht einfach vom Balkon gefegt, und nichts wäre gerettet worden», sagten die Brüder laut Ansa. Nun sollen die Fundstücke wissenschaftlich analysiert werden.

Matera, eine Kleinstadt von rund 60.000 Einwohnern, war 2019 Kulturhauptstadt Europas. Mit ihrer einen Hang hinaufsteigenden Altstadt und den Höhlensiedlungen - den Sassi - zog sie viele Touristen an. Nun kam ein Besucher aus dem Weltall. Prisma erinnerte daran, dass Meteoriten sehr alt seien und oft schon seit 4,5 Milliarden Jahren - seit der Geburt unseres Sonnensystems - das Universum durchstreiften.

Defektes russisches Raumschiff soll gelandet werden

MOSKAU: Die defekte Raumkapsel Sojus MS-22 soll Ende März unbemannt von der Internationalen Raumstation ISS zurück zur Erde gebracht werden. Das sagte der Verantwortliche für den russischen Teil der ISS, Wladimir Solowjow, am Montag im russischen Fernsehen. Einen genauen Termin nannte er der Nachrichtenagentur Interfax zufolge nicht. Dem Plan der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos nach soll die Kapsel 200 bis 250 Kilogramm Fracht mitbringen und wie ein bemanntes Raumschiff an Fallschirmen in der kasachischen Steppe landen.

Die russischen Ingenieure hatten in den vergangenen Wochen mit Lecks an gleich zwei Raumkapseln an der ISS zu tun. Das defekte Frachtraumschiff Progress MS-21 wurde am Sonntag abgekoppelt und kontrolliert zum Absturz gebracht; die letzten Trümmer fielen in den Pazifik.

An der für bemannte Flüge ausgelegten Kapsel Sojus MS-22 war im Dezember ein Leck entdeckt worden. Wegen dieses Schadens verzögerte sich die Rückkehr der Kosmonauten Sergej Prokopjew und Dmitri Petelin sowie des Nasa-Astronauten Frank Rubio von der ISS. Sie müssen auf das nächste unbemannte Schiff Sojus MS-23 warten. Den Starttermin setzte eine staatliche Kommission am Montag auf kommenden Freitag (24.2.) fest. Vorher war ein Start im März im Gespräch gewesen.