Neues aus der Raumfahrt am Montag

Moskau verspricht trotz Problemen mit ISS eigene Raumstation

MOSKAU: Ungeachtet andauernder Probleme an der Internationalen Raumstation (ISS) hält Russland an seinen Plänen für den Bau einer eigenen Orbitalstation fest. Die Entwurfsplanung der Station werde bis Ende 2023 abgeschlossen, sagte der Chefkonstrukteur der geplanten russischen Orbitalstation (ROS), Wladimir Koschewnikow, in einem am Montag veröffentlichten Interview der staatlichen Nachrichtenagentur Tass. Zuvor waren Probleme mit einem weiteren Raumtransporter von Roskosmos bekanntgeworden.

Der bereits seit Oktober an der ISS befestige Raumfrachter Progress MS-21 hat demnach ein Leck. Es gebe einen Druckabfall im Kühlsystem. Auf die Arbeit der ISS-Besatzung habe der Vorfall aber keinen Einfluss, die Progress MS-21 habe ihre Aufgabe bereits erfüllt, sagte der Chef des russischen bemannten Raumfahrtprogramms, Sergej Krikaljow, am Wochenende. Nach Angaben von Roskosmos soll der unbemannte Raumfrachter Ende der Woche von der ISS abgekoppelt werden, um dann über dem Pazifik zu verglühen.

«Die Lage ähnelt in gewisser Hinsicht dem, was mit der bemannten Raumfähre Sojus MS-22 Mitte Dezember passiert ist», räumte Krikaljow ein. Ein Fehler bei der Sojus MS-22 hatte dazu geführt, dass die Raumkapsel nicht ausreichend gekühlt werden kann. Um die Kosmonauten nicht zu gefährden, hat Roskosmos entschieden, die Fähre unbemannt zur Erde zurückzuschicken und die Raumfahrer stattdessen mit dem Nachfolgeschiff, der Sojus MS-23, zurückzubringen.

An den Plänen für eine eigene Raumstation hält Moskau derweil unbeirrt fest - auch wegen der Spannungen mit den westlichen Partnern infolge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Das erste Modul soll demnach bis Ende 2027 aufgebaut werden. Für die Versorgung der «ROS» seien Raketen vom Typ «Angara» vorgesehen, sagte Konstrukteur Koschewnikow. Auch die Besatzung soll künftig nicht mehr vom in Kasachstan liegenden Baikonur ins All starten, sondern vom neuen Weltraumbahnhof «Wostotschny» in Russlands fernem Osten.

Asteroid sorgt für Lichtschauspiel über dem Ärmelkanal

LONDON: Ein kleiner Asteroid hat über dem Ärmelkanal in der Nacht zum Montag für ein ungewöhnliches Lichtschauspiel gesorgt. Der Himmelskörper namens «Sar2667» mit rund einem Meter Durchmesser drang in die Atmosphäre ein und war einem Bericht der BBC zufolge kurz vor 3.00 Uhr (Ortszeit) feuerballartig am Himmel zu sehen. Ein Twitter-Nutzer schrieb, der verglühende Asteroid habe den Himmel «mit einem pinken Blitz erleuchtet, was spektakulär war». Eine Beobachterin aus Brighton sagte der britischen Nachrichtenagentur PA, das Spektakel sei «das Großartigste, was ich je gesehen habe».

Die europäische Raumfahrtagentur Esa hatte zuvor bereits auf Twitter mitgeteilt, dass der Asteroid über dem Norden Frankreichs in die Erdatmosphäre eintreten werde. Es ist den Angaben nach erst das siebte Mal, dass das Eintreten eines Asteroiden vorab vorhergesagt wurde. Die Agentur beschrieb dies als Zeichen für den rapiden Fortschritt bei der Vorhersage solcher Ereignisse.

Forscher haben Zehntausende Asteroiden in der Nähe der Erde identifiziert, davon rund 10.000 mit einem Durchmesser von mehr als 140 Metern. Es ist keiner bekannt, der in absehbarer Zeit direkt auf unseren Planeten zurasen könnte. Im vergangenen Oktober war es der Nasa erstmals gelungen, die Bewegungsrichtung eines Asteroiden durch den Aufprall einer Sonde zu verändern. Hintergrund des Versuchs ist die Frage, wie die Erde vor herannahenden Himmelskörpern geschützt werden könnte. Ein Asteroideneinschlag vor rund 66 Millionen Jahren gilt unter Wissenschaftlern als wahrscheinlichste Ursache für das Aussterben der Dinosaurier.