Neues aus der Raumfahrt am Montag

Neues Transportschiff für Ariane-6-Rakete hat Atlantik überquert

PARIS: Das speziell für den Transport der neuen europäischen Trägerrakete Ariane 6 konzipierte Schiff «Canopée» hat erstmals den Atlantik überquert. Wie Raketenbauer ArianeGroup am Montag mitteilte, legte das Boot am Freitag im Hafen Pariacabo in Französisch-Guayana an. Ab dem Sommer soll das Schiff dann die erste Ariane 6 über den Atlantik bringen.

Der Segelfrachter verfügt über einen Hybridantrieb. Die Motoren werden durch vier klappbare Segel ergänzt, die bis zum Sommer montiert werden sollen. Auch weil mit dem Boot alle Stufen und Unterbaugruppen der Rakete in einer Fahrt transportiert werden können, soll die Umweltbelastung laut ArianeGroup künftig geringer sein. Die Transportkosten für Ariane-Teile ließen sich langfristig halbieren.

Die Ariane 6 ist das Nachfolgemodell der Ariane 5, die seit 1996 im Einsatz ist. Im vierten Quartal diesen Jahres soll sie erstmals vom europäischen Weltraumbahnhof in Kourou in Französisch-Guayana abheben - drei Jahre später als ursprünglich vorgesehen. Die Rakete soll Satelliten für kommerzielle und öffentliche Auftraggeber ins All befördern und ist deutlich günstiger als ihre Vorgängerin. Europas Raumfahrt soll sie wettbewerbsfähiger machen.