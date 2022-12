Neues aus der Raumfahrt am Montag

Helga und Zohar steht nach Mond-Rückkehr weitere Reise bevor

SAN DIEGO: Helga und Zohar sind von ihrem vierwöchigen Ausflug zum Mond zurückgekehrt - die Forscher hinter dem Experiment mit den beiden Puppen müssen sich aber noch in Geduld üben. «Wir wissen erst in einem Monat, ob alles geklappt hat», sagte Forschungsleiter Thomas Berger, der am Institut für Luft- und Raumfahrtmedizin des Deutschen Zentrums für Luft und Raumfahrt (DLR) in Köln arbeitet, der Deutschen Presse-Agentur. Er sei aber zuversichtlich.

Die beiden Puppen waren mit der «Artemis 1»-Mission der Nasa rund um den Mond geflogen und in einer «Orion»-Kapsel am Sonntagabend planmäßig im Pazifik gelandet. An ihnen soll getestet werden, ob eine in Israel entwickelte Schutzweste besonders einen weiblichen Körper effektiv vor gefährlicher Weltraumstrahlung schützen kann.

«Wir sind sehr glücklich, dass die Landung planmäßig funktioniert hat», sagte Berger. Nun müsse die «Orion»-Kapsel aber zunächst an Land gebracht werden. Dann werde sie auf dem Landweg quer durch die USA von San Diego nach Florida transportiert. Erst dann könne man sie in Empfang nehmen, um die gesammelten Daten auszulesen.

Nur eine der in Deutschland entwickelten Puppen, die den weiblichen Körper mit Knochen, Weichteilen und Geschlechtsorganen nachahmen, trug die von dem israelischen Startup StemRad entwickelte Schutzweste. Die Torsos sind mit Strahlungsdetektoren ausgerüstet. Diese sollen zeigen, wie groß die Belastung innerer Organe von Astronautinnen auf einer Mondreise wäre.