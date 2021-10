Neues aus der Raumfahrt am Montag

Filmdreharbeiten sollen direkt nach Andocken an Raumstation starten

BAIKONUR: Die Arbeit für den weltweit ersten Spielfilm mit Drehterminen im All soll unmittelbar nach dem Andocken an der Raumstation ISS beginnen. Das kündigte die russische Schauspielerin Julia Peressild am Montag am Weltraumbahnhof Baikonur in der zentralasiatischen Republik Kasachstan an. Die 37-Jährige und der Regisseur Klim Schipenko (38) werden an diesem Dienstag mit einer Sojus-Rakete von Baikonur aus zum Außenposten der Menschheit fliegen. Dort werden sie zwölf Tage lang einen Film drehen.

Das Raumschiff mit dem Filmteam und dem Kosmonauten Anton Schkaplerow an Bord soll nach einem Bericht der Staatsagentur Tass nach dem Start bereits in etwa neun Minuten die Umlaufbahn erreichen. Der Flug zur ISS soll insgesamt 3 Stunden und 17 Minuten dauern. Der Raumfahrtbehörde Roskosmos zufolge ist es der weltweit erste Spielfilm, der im Weltall gedreht wird.

«Wysow» (Herausforderung) lautet der Arbeitstitel des Streifens, den Roskosmos gemeinsam mit dem Staatssender Perwy Kanal produziert. Der Film handelt demnach von einer Ärztin - von Peressild gespielt -, die zur ISS fliegen soll, um einen erkrankten Kosmonauten zu retten. Schkaplerow übernimmt dabei die Rolle des Raumfahrers, der die Medizinerin zur ISS fliegt.

Bei einer Pressekonferenz einen Tag vor dem Start meinte er, Regisseur Schipenko ändere ständig das Drehbuch. «Das erschwert meine Rolle, die ich erst noch lernen muss.» Er habe noch nie in einem Film mitgespielt, sagte der Kosmonaut. «Das ist doch kein Gedicht, das wir in der Schule gelernt haben. Das ist Prosa.»